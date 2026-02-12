Helenaskolan söker lärare i trä- och metallslöjd, tillsvidare 50%
I rollen blir du en del av Sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år. Du ser digitala verktyg som en naturlig del i av din arbetsvardag. Vi är säkra på att du nyttjar digitaliseringen för att tillgängliggöra undervisningen och att du är nyfiken på hur detta kan gagna barns och elevers lärande. Du har tillgång till digitala verktyg i undervisningen och har ett nära samarbete i ett kollegialt lärande.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi tror på innovation, delaktighet och ett engagerat ledarskap. Vi tror också på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder därför förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt. Vi har plats för fler.
Skövde kommuns organisation är stor och innehåller allt från omsorg, stöd och utbildning för våra medborgare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Arbetet kan se lite olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun.
Vi är öppna och lyhörda - Vi tar ansvar för helheten - Vi gör varandra bättre - Vi vågar
Välkommen - tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!
Helenaskolan ligger i centrala Skövde, nära resecentrum med bra kommunikationer. Vi är en grundskola för åk 7-9 med ett elevantal på ca 500 och vi är idag drygt 60 medarbetare som arbetar på skolan. Skolan har en implementerad drifts- och utvecklingsorganisation som tillsammans med skolledning, pedagoger, elevhälsa, resursteam och administration möter de utmaningar som vi ställs inför i det operativa och strategiska arbetet. Våra 6 förstelärare leder arbetet med våra prioriterade utvecklingsområden som språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, matematik samt studiero och närvaro. Helenaskolan har ett elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och speciallärare, psykolog och logoped samt skolledning.
Du som är intresserad att arbeta på Helenaskolan möts av en driven och kompetent personalgrupp som har motto att alltid hjälpa eleverna att utvecklas till sitt bästa jag och att stötta varandra som personalgrupp. Vi vill ge alla elever möjlighet att utvecklas och få tilltro till sin egen förmåga. Vi arbetar enligt vår målbild "Självförtroende för framtiden"Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Lärare i trä- och metallslöjd. I tjänsten ingår mentorskap, vi lägger stor vikt vid samarbete och du kommer att tillhöra ett arbetslag som fokuserar på elevernas såväl ämnesmässiga som personliga utveckling. Dessutom stödjer du elevernas hela skoldag med fokus på hög närvaro och gymnasiebehörighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i trä- och metallslöjd. Vi ser det som meriterande om du har fler ämneskompetenser och har arbetat i skolvärlden ett par år. Du bör ha en god datorvana, vara öppen för nya arbetssätt och kunna arbeta individanpassat såväl som kollegialt. Som pedagog har du en god struktur i ditt arbete och utvärderar systematiskt din undervisning. Du förväntas dessutom skapa motivation och nyfikenhet hos eleverna genom en positiv och tillitsfull människosyn. Du har höga förväntningar på resultat och utveckling på såväl grupp som individnivå och stöttar varje elev i dess utveckling. Du är ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga samt skapar förutsättningar för delaktighet till elever, personal och vårdnadshavare.
För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att du visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget är giltigt i ett år och beställs hos Rikspolisstyrelsen www.polisen.se.
Den som inte visat utdrag ur belastningsregistret får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten enligt gällande lagkrav.
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Skövde är en öppen och växande stad, med många mötesplatser. Var du än är har du nära till natur och friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla åldrar. I Skövde är vi vana vid en hög nivå på alla plan. Här finns bland annat Högskolan i Skövde, Försvarsmakten och Skaraborgs sjukhus. Vi har många framgångsrika företag och startups samt internationella innovationsarenor för industri och dataspelsutveckling. Skövde är staden som inte nöjer sig med något annat än att ligga i framkant.
Välkommen att vara med och spela med oss du också!
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
