Hela Försäkring söker 1-2 toppsäljare till försäkringsförmedling med sta...
2025-09-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hela Försäkring AB i Stockholm
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige
I centrala Stockholm finns just nu två lediga platser på vårt härliga kontor!
Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill arbeta med försäljning, brinner för att hjälpa kunder och vill arbeta med en seriös produkt.
Oavsett bakgrund och erfarenhet av försäljning så kommer vi utbilda dig till förmedlar assistent tills du blir redo att möta våra kunder på ett utmärkt sätt.
I detta fall gäller det en tandvårdsförsäkring som hjälper personer bli försäkrade så de har råd att gå till tandläkaren och ta hand om sin munhälsa.
Hos oss kommer du att arbeta med utgående samtal mot nya kunder, något som kräver att du är en orädd och nyfiken person. Vi prioriterar kvalité i våra samtal och därför är du som söker även noggrann, tydlig och lyhörd.
Vi söker främst dig som arbetat med försäljning tidigare, gärna via telefon och dialersystem. Har du inte den erfarenheten, men ändå besitter det driv och kundintresse som tjänsten kräver, så är vi beredda att ge rätt person en chans, så länge inställningen och motivationen är på topp!
Varje anställning inleds med en veckas betald utbildning inom försäkring, produkt, samt den säljteknik som krävs för vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-09-11Om företaget
Hela Försäkring är ett modernt företag för de kunder som prioriterar personlig kontakt och hjälp vid beslut rörande sin välfärd och hälsa.
Vi strävar efter att hela tiden skapa en ökad trygghet mot kund genom att vara tydliga, tillgängliga och hjälpsamma. Det är enkelt att bli kund hos oss!
Placeringen i Stockholm är beläget i moderna lokaler, som präglas av en stark vinnarkultur och tävlings anda!
För att lyckas i din försäljning får du, utöver utbildning, daglig coachning och feedback av din närmsta chef, så du kan fortsätta utvecklas i din försäljning. Det innebär att du som söker är mottaglig för feedback och redo att kavla upp ärmarna!
Vi arbetar både med en trygg grundlön samt en motiverande provisions stege, -perfekt för dig som har höga ambitioner gällande din lönesättning!
Vi erbjuder:
• Betald basutbildning inom produkt och säljteknik samt möjlighet till fördjupad utbildning vid tillsvidareanställning
• Löpande vidareutbildning under din anställning
• Friskvårds bidrag
• Sjukförsäkring via Skandia
• Tjänstepension
• Lojalitets program som inkluderar möjlighet till 2 konferensresor per år!
• AW varje fredag
Lön: Fast lön + provision utan tak
Arbetstider: Måndag - fredag 08:40-17:30
Rekryteringen sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi på Hela rekryterar fördomsfritt och välkomnar alla att söka oavsett kön, köns överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktions variation, sexuell läggning eller ålder.
Alla anställningar kräver ett uppvisande av belastningsregister från polisen gällande försäkrings distribution, samt en kontroll där skulder hos kronofogden ej får överstiga 100 000 kr.
Har du specifika frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Rekrytering- & Utbildningsansvarig Karim Enckell på; Karim.Enckell@helaforsakring.se
eller 070-777 24 27.
