Hej Ystad! Jag söker min nya assistent - är det du?
2026-03-30
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans - som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig - både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten.
Om arbetet innebär insatser åt personer över 18 år krävs att du uppvisar ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Om arbetet innebär insatser åt barn krävs att du lämnar in ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret, som sparas hos oss i 2 år, i enlighet med gällande lagstiftningar.
Hej!
Jag är en snart 22-årig tjej i Ystad som älskar när livet bjuder på skratt, färg och roliga äventyr i vardagen. Jag behöver, pga min funktionsnedsättning, hjälp med det mesta - men låt dig inte luras, jag är full av bus, energi och idéer!
Jag gillar att baka (och smaka), mata fåglarna och fåren, ta promenader (ibland går jag själv, men oftast kör vi rullstol), pyssla, rita och måla. Har du nya kreativa idéer att lära mig? Toppen, jag är på!
Jag älskar inte precis när någon fixar mitt hår - men jag behöver det - så är du lite fingerfärdig blir det ett extra plus.
För att vi ska trivas ihop tror jag att du är lugn, trygg och tålmodig - men också varm, glad och snabb på att hitta på roliga saker. Jag vet inte riktigt hur gammal du är, men jag vet att du är en kvinna!
Jag har inget talat språk, så kan du AKK eller TAKK är det superbra, men det viktigaste är att du är nyfiken och VILL förstå mig.
Att du pratar och förstår svenska jättebra är viktigt för mig, på så sätt undviker vi onödiga missförstånd och situationer där jag blir arg, ledsen och frustrerad.
Du behöver gärna ligga ett steg före, så att jag får rätt stöd när jag behöver det och kan hjälpa mig när jag blir just arg eller frustrerad.
Jag bor i centrala Ystad med min mamma och lillebror. Tillsammans med DIG vill jag ha en vardag som funkar - men framförallt en vardag som är rolig och fylld av små äventyr såväl som lugna stunder när jag behöver vara lite för mig själv.
Främst söker jag någon som kan jobba vissa vardagar mellan kl. 07.00-09.00 samt varannan helg kl. 16.00 - 21.00 - så kanske passar det dig bäst som redan har ett annat deltidsjobb eller studerar?
Det är också toppen om du skulle kunna hoppa in lite extra här och där när livspusslet ibland fattas en bit.
Det är väldigt viktigt att du ser detta som något långsiktigt för jag förstår inte riktigt när personer går hem en dag och aldrig kommer tillbaka. Då blir jag ledsen och tänker mycket på dig...
Är du den jag letar efter? Skriv ett personligt brev och berätta varför det är just du!
Hör av dig - jag ser fram emot att få träffa dig!
Och du - vänta inte! Intervjuer och träffar sker fortlöpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden går ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karin Ståhlnacke Juridik AB
(org.nr 559281-3777)
232 52 ÅKARP Arbetsplats
KSJ AB Kontakt
Bibban Svensson bibban@ksjab.se 0705747469 Jobbnummer
9828778