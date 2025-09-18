Hej tandsköterska! Välkommen att bli en del av vårt team
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Helsingborg Visa alla tandsköterskejobb i Helsingborg
2025-09-18
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Information om arbetsplatsen
Hej och välkommen till Helsingborgstandläkarna.
Kliniken är belägna på Springpostgränden i centrala Helsingborg och är en ljus klinik med högt i tak. Vi har 4 behandlingsrum och i teamet är vi 5 personer: 1 tandläkare, 1 tandhygienist, 2 tandsköterskor och 1 receptionist/tandsköterska
Vi jobbar tätt samman och det är inga svårigheter att få till en dialog om förändringar/förbättringar. Vi hjälps åt och tar oss tid att stötta varandra. Under introduktionen får du möjlighet att lära känna oss och vårt arbetssätt. Vi har härliga patienter som uppskattar vår kompetens och som värnar sin munhälsa. Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår assistans av tandläkare, att handha enklare akut-patienter samt att arbeta med profylax på i huvudsak vuxna men även på barn. Vi har ett tydligt delegerat arbetssätt där du tar röntgen, lägger infiltrationsanestesi, jobbar med scanning/avtryckstagning samt att utforma provisoriska kronor.
Sedvanliga uppgifter så som sterilarbete, tidbokning, telefon ingår också men vår receptionist löser det mesta av patientadministrationen.Kvalifikationer
Du ska vara utbildad tandsköterska och du får gärna ha några års erfarenhet inom yrket. Du behärskar svenska väl i tal och skrift. Att förstå danska och engelska är meriterande då vi har en del dansk- samt engelsktalande patienter.Dina personliga egenskaper
Serviceminded - att leverera tandvård i toppklass. Vi strävar mot att ge patienten en så bra upplevelse som möjligt, från start till slut.
Lösningsorienterad - om/när ett problem uppstår försöker vi se lösningar istället för att stanna vid att konstatera att något är fel
Praktisk - att ha ett effektivt och ändamålsenligt tillvägagångssätt
Övrig information
Arbetstiden är 90% och vi jobbar enligt ett solo group koncept. Besök gärna vår hemsida för att se öppettider och lite information om kliniken: www.helsingborgtandlakarna.se
Intervjuer sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Provanställning tillämpas
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/658". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Helsingborgstandläkarna Kontakt
Eddie Moberg 0733821997 Jobbnummer
9514460