Hej ni trevliga socialsekreterare!
2026-01-28
Vad vi gör och vill
Vuxenenheten är en enhet i Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Tyresö kommun.
Enheten är uppdelad i två verksamheter, myndighet och öppenvård (Måsen). Totalt är vi 16 personer som arbetar på vuxenenheten. Vi har ett nära ledarskap med enhetschef och gruppledare samt administrativt stöd.
Vårt uppdrag är att erbjuda stöd och behandling till vuxna personer med ett skadligt bruk av alkohol, narkotika och/eller spel samt kriminalitet. Vi erbjuder även stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att den enskilde ska uppleva en förbättrad livssituation.
Vi söker nu två socialsekreterare till myndighetsdelen.
Som medarbetare på vuxenenheten är du i grunden en medarbetare inom hela vår förvaltning och förväntan är att du även kan stötta upp hos andra enheter vid behov. Vi ser det som en utvecklingsmöjlighet och att det ökar förutsättningar för ett gott internt samarbete vilket gynnar Tyresöborna.
Vuxenenheten är en arbetsplats med engagerade, lösningsfokuserade och kompetenta medarbetare. Vi brinner för vårt arbete och strävar hela tiden efter att utveckla oss och verksamheten utifrån de behov som finns. För oss är delaktighet viktigt i alla sammanhang!
Framåt kommer vi fortsätta arbetet med att implementera den nya Socialtjänstlagen. Under hösten 2026 kommer vi att arbeta med utvecklande medarbetarskap som är en stor satsning i kommunen.
Inom förvaltningen strävar vi mot en sömlös och klientvänlig verksamhet där vi i samverkan utgår från den enskildes behov och förutsättningar.
Vi söker två socialsekreterare.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna för tjänsten är sedvanlig myndighetsutövning, motivationsarbete, stötta klienten samt samordna olika insatser och aktörer runt klienten.
Målgruppen är vuxna personer med skadligt bruk/beroende av alkohol, narkotika, läkemedel och eller spel. I målgruppen ingår även arbete med vuxna personer som vill lämna en kriminell livsstil vilket innefattar avhopparverksamhet och social insatsgrupp.
För oss är det sociala arbetet viktigt. Vi har en stark tro på att relationen är grunden i allt förändringsarbete och att klientens nätverk är av stor betydelse för motivation och hållbarhet över tid.
Vi arbetar målmedvetet med att ständigt förbättra och utveckla våra arbetsmetoder. Du kommer vara en aktiv del i målarbetet och utvecklingsarbetet på enheten, inom förvaltningen och i kommunen, och vi värdesätter att dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar med tillträde enligt överenskommelse.
Vem är du?
Du ska ha socionomexamen samt utbildning i ASI, MI och LVM.
Du ska ha erfarenhet av arbete som myndighetsutövande socialsekreterare med målgruppen i närtid (senaste året).
Erfarenhet av arbete med kriminalitet och avhoppare är meriterande.
Du ska ha kunskap om skadligt bruk och beroende av alkohol, narkotika och/eller spel. Du ska även ha kunskap om samsjuklighet. Att ha kunskap om kriminalitet, SIG och avhopparverksamhet är meriterande.
Du behöver ha mycket goda kunskaper om lagar och förordningar som styr arbetet.
Mycket goda kunskaper i det svenska språket krävs för tjänsten.
Som person har du uppnått en personlig mognad. Du är flexibel och har mycket god samarbetsförmåga. Du är skicklig i det relationsskapande arbetet och har en problemlösande analysförmåga.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast den 13 februari. Intervjuer kan komma att ske löpande. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Enhetschef, Carina Engelke, carina.engelke@tyreso.se
tel: 08-578 294 18
Gruppledare, Josephine Fürst, josephine.furst@tyreso.se
tel: 08-578 298 70
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss här trivs nya tankar!
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag är att på olika sätt hjälpa Tyresöbor som är i behov av extra stöd. Våra uppgifter omfattar bland annat barn- och ungdomsvården, missbruksvården, socialpsykiatri samt familjerätt och ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda. Förvaltningen ansvarar dessutom för integration av nyanlända samt stöd och vägledning till personer som står utanför arbetsmarknaden.
Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat. Som medarbetare hos oss gör du en viktig insats för samhället - och dina medmänniskor.
