Hej 17 åring! Överkalix kommun söker sommarjobbare till särskilt boende
Överkalix Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Överkalix Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Överkalix
2025-12-10
, Övertorneå
, Kalix
, Boden
, Haparanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Överkalix Kommun i Överkalix
Överkalix kommun ligger i hjärtat av Norrbotten och genomkorsas av polcirkeln vilket ger oss ljusa somrar och snörika vintrar. Vi ligger mitt i den gröna omställningen och har en tydligt uttalad ambition att vara med på tillväxttåget och tillsammans skapa ett hållbart Norrbotten.
Sommarjobba i äldreomsorgen och prova på om det är något för dig!
Överkalix kommun söker framtidens medarbetare till äldreomsorgen, är det du?
Vi söker dig som är 17 år, tycker om att umgås med människor och är nyfiken på hur det är att arbeta inom äldreomsorgen.
Beskrivning av tjänsten
Vi erbjuder sommarjobb vid våra särskilda boenden Brännagården och Tallviksgården där du, tillsammans med vår kunniga och engagerade personal, kommer ge stöd och omvårdnad till våra äldre och får möjlighet att arbeta inom ett av världens viktigaste jobb.
Som sommarjobbare inom äldreomsorgen får du en god inblick i arbetet inom äldreomsorgen. När du börjar får du introduktion där din handledare går igenom vilka arbetsuppgifter som ingår i ditt arbete och du arbetar tillsammans med dina kollegor på arbetsplatsen.
Kvalifikationer
Du har fyllt 17 år.Publiceringsdatum2025-12-10Anställningsvillkor
Arbetet följer de arbetstidsregler som gäller för dig som ännu inte fyllt 18 år.
Du kan som längst arbeta under 6 veckor.Dina personliga egenskaper
Du trivs att arbeta med människor, har ett gott bemötande och intresse för att hjälpa andra.
Varaktighet/ Arbetstid
Visstidsanställning under period fr o m 2026-06-15 t o m 2026-08-23Ersättning
Timlön 143 krSå ansöker du
Vi vill ha din ansökan senast 2026-05-31. Intervjuer kan påbörjas redan under ansökningstiden.
Skicka in din ansökan via formuläret i denna annons.Kontakt
Enhetschefer och administratörer för särskilda boende nås via kommunens växel 0926-74 000
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, telefon 0926-740 00
Vår uppgift som kommun är att erbjuda god service med hög kvalitet till invånarna och att verka för att Överkalix ska vara en attraktiv kommun att växa upp, utbildas, bo, arbeta och åldras i. Vi vill att du blir en del av det!
För att trivas bra hos oss ska du dela Överkalix kommuns gemensamma värdegrund, där ledorden är: engagerad, respektfull, ansvarstagande och professionell. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, varierande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Som anställd hos Överkalix kommun har du möjlighet till friskvård. Vissa av våra arbetsplatser har flextid och det kan finnas möjlighet till distansarbete, beroende på arbetsplats och arbetsuppgifter. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Personuppgifterna i din ansökan kommer att sparas i 24 månader.
Om du blir anställd sparas dina uppgifter i personakten, annars raderas de sedan två år gått.
• ------------------------------------
Annonssäljare, rekryteringsföretag med flera undanbedes att kontakta oss i denna rekrytering. Vi har klart vilka rekryteringskanaler som vi vill använda oss av. Vänligen respektera detta. Ersättning
Månadslön/timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/56". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Överkalix kommun
(org.nr 212000-2684) Arbetsplats
Kommunstyrelsen, Sociala omsorgsutskottet Kontakt
Linda Sandelid 0926-74160 Jobbnummer
9637005