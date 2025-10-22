Heco Nordiska söker en erfaren lagerarbetare/orderplockare.
2025-10-22
Sedan 1989 är skruvspecialisten Heco en heltäckande leverantör av byggrelaterad infästning till Nordiska bygg-industrin och detaljhandeln. Genom kompetens, brett sortiment och kundunika lösningar löser vi våra kunders behov av rätt infästningsprodukter. På Heco är vi ett 60-tal personer som arbetar med inköp, försäljning, pakete-ring i kartonger, askar och påsar samt lackning av olika typer av fästelement. Förutom att hålla högsta klass som
leveranrörer är vi offensiva när det gäller produktutveckling. Läs mer om oss på www.heco.se.
HECO och vår orderingång ökar, vi behöver bli fler i teamet!
Tjänsten är på heltid och arbetstiden är måndag-fredag 07-16
Som lagerarbetare/orderplockare på HECO Nordiska AB får du ett spännande arbete i en driven logistikverksamhet. Du blir en viktig spelare för våra kunders framgång, där du får möjlighet att utveckla dina erfarenheter och kunskap. Arbetsuppgifterna inkluderar plock och pack, påfyllnad och inventering m.m.
Vad vi söker:
Dig som är noggrann, effektiv och har en vilja att leverera ett bra jobb. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Har du tidigare erfarenhet av lager inkl. orderplock är detta meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och en positiv inställning. Med en hög arbetsmoral och viljan att lära sig kommer man långt!
Meriterande:
Datorvana, vi nyttjar handdatorer
Lagererfarenhet
Truckkort
Skicka din ansökan till emma.vickman@heco.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
