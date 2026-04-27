Heat Seal-operatörer sökes till produktion i Ängelholm
Är du tekniskt intresserad och vill utvecklas inom tillverkning och produktion?
Vill du ha ett arbete där du får arbeta praktiskt i en modern industrimiljö och använda din noggrannhet och ditt teknikintresse varje dag, samtidigt som du bygger vidare på din kompetens och karriär? Då kan det här vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Vi söker nu flera heat-seal-operatörer som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling och framgång. Här får du möjlighet att kombinera ditt tekniska intresse med arbete inom tillverkning och produktion i en spännande miljö. Tjänsten är placerad i Ängelholm och arbetet är förlagt till tvåskift.
Dina arbetsuppgifter i huvudsakArbetsuppgifter
• Producera, kontrollera och packa enligt produktionsunderlag
• Säkerställa korrekt dokumentation och spårbarhet
• Rapportera materialåtgång och tid i produktionen
• Ta ut referensprover enligt gällande rutiner
• Säkerställa att setup är korrekt och kvalitetssäkrad
• Kommunicera avvikelser och bidra till förbättringar
• Aktivt arbeta för en säker, ren och välfungerande arbetsmiljö
Vem är du?
Vi söker dig som har ett tekniskt eller mekaniskt intresse samt en god förståelse för processer. Du är noggrann, strukturerad och har ett starkt kvalitetsfokus. Vi ser gärna att du trivs med att arbeta både självständigt och i team, har god kommunikationsförmåga samt grundläggande kunskaper i Microsoft Office.
Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter, har ett naturligt driv och tar gärna egna initiativ. Samtidigt bidrar du till en god teamkänsla och har en flexibel och ödmjuk inställning i samarbetet med kollegor. Du är engagerad och bidrar gärna med förbättringsförslag kring arbetssätt och processer.
Som person är du en lagspelare som trivs i en dynamisk miljö och kan hantera perioder med högt tempo.
Då vår produktion är belägen i Ängelholm och kollektivtrafiken inte alltid matchar skifttiderna ser vi gärna att du har körkort och tillgång till egen bil.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Drottninggatan 1 (visa karta
)
252 21 HELSINGBORG
Uniflex Kontakt
My Pålsson my.palsson@uniflex.se +46 70 874 64 73
9877531