Heat Management söker Projektledare inom automation
Brapersonal Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2025-08-31
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brapersonal Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Härryda
, Bollebygd
eller i hela Sverige
Idag utmanar vi befintliga teknologier för att kunna bidra till en mer hållbar planet och optimera energiförsörjningen för ett stort antal förbränningsanläggningar runt om i världen. Vi har hundratals installationer av patenterade lösningar över hela världen för kunder inom områden som kraftverk, massa- och pappersbruk.
Projektledare inom automation - Heat Management
Vill du leda innovativa automationsprojekt som bidrar till en mer hållbar värld? Heat Management är ett svenskt greentech-företag med patenterade lösningar för kraftverk och processindustri. Vi hjälper kunder över hela världen att öka energieffektiviteten och minska miljöpåverkan med vår unika teknik. Nu söker vi en engagerad Projektledare inom automation, med övergripande ansvar för projektleveranser, som vill vara med och driva våra projekt från projektöverlämning till uppfyllandet av utlovade garantier - och samtidigt göra skillnad globalt.
Om rollen I rollen som Projektledare hos Heat Management får du helhetsansvar för att driva tekniska automationsprojekt för kraftverk och industriella anläggningar. Du leder projekten från start till mål - från design och konstruktion till installation och driftsättning. Projekten innefattar förutom automation även discipliner som mekanik och process. Du arbetar tätt ihop med våra kunder och med kollegor inom olika teknikområden för att säkerställa framgångsrika leveranser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Projektledare för produkten HISS (optimeringsteknik av ångsotsblåsare).
Planera, leda och följa upp projekt från design till installation, test och driftsättning.
Säkerställa att vi i våra kundprojekt uppfyller kundernas krav, standarder och kvalitetsmål.
Koordinera interna team samt externa leverantörer och partners för att leverera projekt i tid och inom budget.
Besöka kundanläggningar både i Sverige och internationellt för möten, installation och driftsättning (ca 1-5 resdagar per månad).
Placeringsort för tjänsten är Stockholm (Sundbyberg) eller Göteborg, Internationella resor om ca 1-5 dagar per månad ingår i tjänsten.
Vem vi söker
Vi tror att du har en bra kombination av teknisk kompetens och naturliga ledaregenskaper - och att du trivs i rollen som drivande kraft i komplexa projekt. Du har flera års erfarenhet av projektledning inom industriell automation. Din bakgrund får gärna vara från energisektorn eller processindustrin, och du känner dig hemma i miljöer där teknik och struktur går hand i hand.
Du har:
Flera års erfarenhet av att driva tekniska projekt med koppling till industrin.
Relevant teknisk högre utbildning.
God kännedom om automations- och styrsystem. (DCS- eller PLC-system). Erfarenhet av styrsystem som ABB 800xA, Siemens Simatic PCS7 är meriterande.
En tydlig och strukturerad ledarstil, med förmågan att engagera team och skapa förtroende hos kunder.
En självgående, lösningsorienterad inställning och förmågan att hantera flera parallella projekt.
Vilja och möjlighet att resa internationellt ca 1-5 dagar per månad.
Förmåga att uttrycka dig obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska. Meriterande är om du har kunskaper i andra språk såsom portugisiska, spanska, tyska eller finska.
B-körkort då resor ingår i tjänsten.
Utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö
Hos Heat Management blir du en del av ett mindre, innovativt företag där dina idéer och ditt engagemang verkligen räknas. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med breda roller och korta beslutsvägar - du får stor frihet att forma din tjänst och påverka hur vi arbetar. Vi satsar på din långsiktiga utveckling.
Du kommer att samarbeta med ett kompetent och passionerat team som brinner för ny teknik och hållbara lösningar. Tillsammans strävar vi efter att förbättra industrins miljöpåverkan globalt. I denna roll får du en unik chans att bidra till en mer hållbar framtid samtidigt som du utvecklas med oss. Publiceringsdatum2025-08-31Kontaktuppgifter för detta jobb
Lena Brantberg, Rekryterare, BraPersonal, 0703-508909, lena.brantberg@brapersonal.nu
. Så ansöker du
Eftersom vi tillämpar löpande urval och intervjuer sker löpande vill vi därför gärna att du inte väntar med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot din ansökan!
I rekryteringen samarbetar Wave Impact Heat Management AB med BraPersonal Sverige AB. Anställning sker direkt på Wave Impact Heat Management AB. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brapersonal Sverige AB
(org.nr 556745-7279), http://www.brapersonal.nu/ Arbetsplats
BraPersonal Kontakt
Lena lena.brantberg@brapersonal.nu 0703508909 Jobbnummer
9483982