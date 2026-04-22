Health & Safety Specialist/Arbetsmiljöingenjör
Essity is a leading global hygiene and health company dedicated to improving well-being through our products and solutions, essentials for everyday life. The name Essity stems from the words essentials and necessities. Our sustainable business model creates value for people and nature. Working at Essity is not just a career; it is a chance to directly make the world a healthier, more hygienic and safer place. With life-changing innovations coupled with sustainable solutions, Essity strives to reach more people every year with the necessary and essential solutions for well-being. At Essity, we believe every career is as unique as the individual and empower employees to reach their full potential in a winning culture motivated by a powerful purpose. Essity in Brief Sales are conducted in approximately 150 countries under the leading global brands TENA and Tork, and other strong brands, such as JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda and Zewa. Essity has about 46,000 employees. Net sales in 2020 amounted to approximately SEK 122bn (EUR 11.6bn). The company's headquarters is located in Stockholm, Sweden, and Essity is listed on Nasdaq Stockholm. Essity breaks barriers to well-being and contributes to a healthy, sustainable and circular society.
Brinner du för arbetsmiljö och säkerhet på din arbetsplats? Har du erfarenhet av systematiskt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete och vill arbeta i en organisation där du har stora möjligheter att påverka och utvecklas? Då kan detta vara rollen för dig!
Essity Lilla Edet utökar sitt Safety-team och söker nu en ny Health & Safety Specialist som ska stötta fabriken och cheferna i att leda och vidareutveckla fokus på arbetsmiljö och säkerhet.
Essity Edet Bruk är ett pappersbruk med en årlig kapacitet på cirka 100 000 ton papper. Bruket omfattar flera produktionssteg: ångcentral, massaberedning, papperstillverkning, konvertering, logistik samt stödjande funktioner. Edet Bruk har cirka 400 medarbetare och en 140-årig historia, och beskrivs av sina anställda som en familjär och trivsam arbetsplats med starkt fokus på säkerhet och ständiga förbättringar.
Essity har ett starkt engagemang för en säker och hälsosam arbetsmiljö. Som stöd för detta arbetar vi utifrån vårt globala ramverk ICare. Du kan läsa mer om detta här: Essity: I Care - YouTube.
Om rollen
Säkerhet och arbetsmiljö är prioriterade områden inom Essitys verksamhet, och vi investerar mycket i ett proaktivt och systematiskt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Vi har ett ambitiöst riskförebyggande program med målet att minimera antalet olyckor och skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö för alla medarbetare.
I rollen arbetar du nära verksamheten i en stöttande och operativ funktion, där du får goda möjligheter att påverka hur arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet utvecklas på fabriken.
Du rapporterar till Manager Health & Safety och ingår i ett team med ytterligare två Health & Safety Specialists.
Dina huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter
Arbeta förebyggande och stötta fabriken och cheferna som expert inom arbetsmiljö och säkerhet
Utifrån Essitys standarder och direktiv kontrollera, utveckla och implementera säkerhetsstandarder
Omsätta lagkrav och Essitys interna krav till tydliga och lättillämpliga rutiner, vilket kräver att du sätter dig in i relevant lagstiftning och föreskrifter
Planera, genomföra och leda arbete med riskanalyser
Följa upp, utveckla och samordna företagets arbetsmiljöarbete
Samordna övergripande analyser av risker, observationer, tillbud och olyckor samt delta i och leda utredningar
Delta i projekt och agera expert inom arbetsmiljö och hälsa
Arbeta med vårt arbetsmiljöledningssystem (ISO 45001) samt delta i interna och externa revisioner
Utbilda medarbetare inom arbetsmiljö och säkerhet
Vem är du?
Relevant utbildning inom arbetsmiljö/säkerhet eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Ett genuint engagemang och intresse för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor
Dokumenterad erfarenhet av arbete med arbetsmiljö och säkerhet från industriföretag
Erfarenhet av strukturerade metoder för riskhantering såsom HAZOP, HAZID, HIRA eller liknande är meriterande
God kommunikativ förmåga och nyfikenhet på att bygga starka samarbeten
Bekväm med att hålla presentationer och genomföra utbildningar
Goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift
Låter det här intressant? Om du är redo för en ny utmaning och känner igen dig i beskrivningen så sök tjänsten idag! Vänligen observera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan på grund av GDPR.
Vi tror på forskningsbaserade och objektiva utvärderingsmetoder som
stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Av den anledningen använder vi Alva Labs assessmentmetoder (personlighetsprofil och logiktest) i våra rekryteringsprocesser för att hjälpa oss identifiera kandidater med störst sannolikhet att trivas och passa rollen.
Vänligen observera att vi även tillämpar bakgrundskontroller och drogtester i rekryteringsprocessen.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vårt syfte, Att bryta barriärer för välbefinnande, ger mening åt allt vi gör. Att arbeta på Essity innebär en chans att förbättra människors välbefinnande och möjligheter att driva positiv förändring för samhället och miljön. Som anställd på Essity kommer du att tillhöra en organisation där du känner dig värderad och stöttad att växa och utmanad att generera affärsresultat i en samarbetsvillig och öppen atmosfär. Innovate for Good | Excel Together | Be You with Us
Application End Date:
11 maj 2026
Job Requisition ID:
Essity269870
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Essity269870". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Essity AB (publ)
(org.nr 556325-5511)
463 81 LILLA EDET Arbetsplats
Lilla Edet
9868862