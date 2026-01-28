Health Connect 365 söker sjuksköterskor med erfarenhet av akutsjukvård!
2026-01-28
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
Vi söker dig som är sjuksköterska med erfarenhet av akutsjukvård!
Är du sjuksköterska med erfarenhet av akutvård och söker nya utmaningar i en flexibel och meningsfull roll?
Vi söker nu engagerade sjuksköterskor med erfarenhet från akutvården för uppdrag inom olika regioner,kommuner och privata vårdgivare runt om i landet. Du får möjlighet att arbeta i varierande miljöer, med trygga villkor och stor frihet att påverka ditt eget schema.
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av akutvård.
Sommaruppdrag.
Omfattning 100%Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder ett brett utbud av uppdrag över hela landet.
När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
ISO-certifierad verksamhet
Hjälp med resa och boende (om du önskar arbeta på annan ort).
Tjänstepension enligt ITP och försäkringar.
Hög servicenivå från erfarna konsultchefer.
Regelbundna konsultträffar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: info@healthconnect365.se
