Health Connect 365 söker sjuksköterskor!
Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Luleå
2025-09-22
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Luleå
Sjuksköterska sökes - gör skillnad där det verkligen behövs!
Vi söker nu en engagerad och erfaren sjuksköterska som har erfarenhet av att jobba inom kirurgi.
Vi söker sjuksköterskor för uppdrag inom olika kommuner, regioner och privata vårdgivare runt om i landet, men just nu finns ett särskilt behov på sjukhus. Du får möjlighet att arbeta i en modern operationsmiljö med trygga villkor och stor frihet att påverka ditt eget schema.
Publiceringsdatum2025-09-22

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet inom yrket.

Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag över hela landet. När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
ISO-certifierade
Resor och boende (i de fall du önskar arbeta på annan ort är vi behjälpliga med att ordna resa och boende)
Tjänstepension enligt ITP, försäkringar
Hög servicenivå av erfarna konsultchefer
Konsultträffar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: info@healthconnect365.se

Arbetsgivare Health Connect 365 AB
(org.nr 559454-6888)

Arbetsplats
Bemanningssjuksköterska via HealthConnect Jobbnummer
9520482