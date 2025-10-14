Health Connect 365 söker sjuksköterska!
2025-10-14
Vi söker legitimerade sjuksköterskor!
Är du legitimerad sjuksköterska och söker nya utmaningar i en flexibel och meningsfull roll?
Vi söker nu engagerade sjuksköterskor för uppdrag inom olika kommuner, regioner och privata vårdgivare runt om i landet. Du får möjlighet att arbeta i varierande miljöer med trygga villkor och stor frihet att påverka ditt eget schema.
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Leg. sjuksköterskaOm företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag över hela landet. När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
ISO-certfierade
Resor och boende ( i de fall du önskar arbeta på annan ort är vi behjälpliga med att ordna resa och boende)
Tjänstepension enligt ITP, Försäkringar
Hög servicenivå av erfarna konsultchefer
