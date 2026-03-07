Health Connect 365 söker legitimerade sjuksköterskor till ortopedisk klinik
Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Linköping
2026-03-07
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Linköping
UPPDRAG & PERIOD
Health Connect erbjuder välbetalda uppdrag med schyssta, förmånliga villkor!
Vi söker just nu 6 legitimerade sjuksköterskor till en ortopedisk klinik.
Tidsperiod: 1 juni 2026 - 31 augusti 2026
Omfattning: Deltid
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på ortopedisk klinik.
Sjuksköterska med erfarenhet inom ortopedi alternativt kirurgisk vård
Minst ett års slutenvårdserfarenhet
Erfarenhet av journalsystemet Cosmic
S-HLR vuxen (aktuell utbildning)
Du behöver kunna uppvisa följande dokumentation:
Ett uppdaterat CV
Minst två referenser från chef eller motsvarande från de senaste två uppdragen/anställningar.
Utdrag från belastningsregister
Dokument från HOSP-registret (max 6 månader gammalt)
Dokument från IVO (max 6 månader gammalt)
SITHS-kort, nivå 3Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag över hela landet. När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
Resor och boende ( i de fall du önskar arbeta på annan ort är vi behjälpliga med att ordna resa och boende)
Tjänstepension enligt ITP, Försäkringar
Hög servicenivå av erfarna konsultchefer
Konsultträffar Så ansöker du
