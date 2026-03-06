Health Connect 365 söker legitimerad sjuksköterska till sommaren

Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Linköping
2026-03-06


UPPDRAG & PERIOD
Health Connect erbjuder välbetalda uppdrag med schyssta, förmånliga villkor!
Vi söker just nu legitimerad Sjuksköterskor för uppdrag med erfarenhet från ortopedi eller kirurgisk vård.
Tidsperiod: 1 juni 2026 - 30 augusti 2026
Omfattning: Deltid
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på vårdavdelning.

Publiceringsdatum
2026-03-06

Kvalifikationer
Sjuksköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet.


Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag över hela landet. När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
Resor och boende ( i de fall du önskar arbeta på annan ort är vi behjälpliga med att ordna resa och boende)
Tjänstepension enligt ITP, Försäkringar
Hög servicenivå av erfarna konsultchefer
Konsultträffar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@healthconnect365.se

Arbetsgivare
Health Connect 365 AB (org.nr 559454-6888)

Arbetsplats
Linköping

Jobbnummer
9782768

