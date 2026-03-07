Health Connect 365 söker legitimerad sjuksköterska till medicinavdelning
2026-03-07
UPPDRAG & PERIOD
Health Connect erbjuder välbetalda uppdrag med schyssta, förmånliga villkor!
Vi söker just nu en legitimerad sjuksköterska till en medicinavdelning med gastro, endokrin, diab och hematologi patienter.
Meriterande om du har tidigare erfarenhet och kompetens inom medicinavdelning.
Tidsperiod: 1 juni 2026 - 30 augusti 2026
Omfattning: Heltid
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på medicinavdelning.
Sjuksköterska med minst 3 års arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av journalsystemet Melior
S-HLR Vuxen (aktuell utbildning)
Du behöver kunna uppvisa följande dokumentation:
Ett uppdaterat CV
Utdrag från belastningsregister
Dokument från HOSP-registret (max 6 månader gammalt)
Dokument från IVO (max 6 månader gammalt)
SITHS-kort
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag över hela landet. När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
Resor och boende ( i de fall du önskar arbeta på annan ort är vi behjälpliga med att ordna resa och boende)
Tjänstepension enligt ITP, Försäkringar
Hög servicenivå av erfarna konsultchefer
Konsultträffar
