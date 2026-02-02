Health Connect 365 söker legitimerad sjuksköterska!
Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Varberg Visa alla sjuksköterskejobb i Varberg
2026-02-02
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska ! Vi behöver sjuksköterskor till sommaren!
Är du legitimerad sjuksköterska och söker nya utmaningar i en flexibel och meningsfull roll?
Vi söker nu engagerade sjuksköterskor för uppdrag inom olika regioner och privata vårdgivare runt om i landet. Du får möjlighet att arbeta i varierande miljöer, med trygga villkor och stor frihet att påverka ditt eget schema.
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
• -----------------------------------Publiceringsdatum2026-02-02Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterskaOm företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder ett brett utbud av uppdrag över hela landet.
När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
ISO-certifierad verksamhet
Hjälp med resa och boende (om du önskar arbeta på annan ort).
Tjänstepension enligt ITP och försäkringar.
Hög servicenivå från erfarna konsultchefer.
Regelbundna konsultträffar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: info@healthconnect365.se Arbetsgivare Health Connect 365 AB
(org.nr 559454-6888) Arbetsplats
Bemaningssjuksköterska via Health Connect 365 Jobbnummer
9718666