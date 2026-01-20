Health connect 365 söker en distriktssköterska!
2026-01-20
Vi söker dig som är distriktssköterska med inriktning BVC!
Är du en erfaren distriktssköterska med inriktning BVC och söker nya utmaningar i en flexibel och meningsfull roll?
Vi söker nu en engagerad distriktssköterska med inriktning BVC för uppdrag inom olika regioner,kommuner och privata vårdgivare runt om i landet. Du får möjlighet att arbeta i varierande miljöer, med trygga villkor och stor frihet att påverka ditt eget schema.
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
Distriktssköterska med inriktning BVC.
Omgående till och med Augusti.
Omfattning 100%Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder ett brett utbud av uppdrag över hela landet.
När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
ISO-certifierad verksamhet
Hjälp med resa och boende (om du önskar arbeta på annan ort).
Tjänstepension enligt ITP och försäkringar.
Hög servicenivå från erfarna konsultchefer.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: seyar@healthconnect365.se
Arbetsgivare Health Connect 365 AB
Arbetsplats
Bemanningssjuksköterska via Health Connect 365
Kontakt
Seyar Jahani seyar@healthconnect365.se 0760143613
9694031