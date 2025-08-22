Headzone söker Stockholms vassaste frisörer till vårt kreativa team!
2025-08-22
Älskar du att skapa snygga frisyrer och ge kunderna en fantastisk upplevelse? Då är det dig vi söker! Headzone är en etablerad och trendig frisörsalong i hjärtat av Stockholm, och nu letar vi efter nya frisörer som vill bli en del av vårt härliga team.
Vi söker dig som:
Är utbildad frisör med erfarenhet
Brinner för hår, färg och trender
Är serviceinriktad och älskar kundkontakt
Vill utvecklas och jobba i en inspirerande miljö
Kan svenska eller engelska (språkkrav)
Vi erbjuder:
En kreativ och modern arbetsplats
Bra villkor och möjlighet till utveckling
Ett sammansvetsat team med härlig stämning
En fantastisk arbetsplats mitt i Stockholm city
Låter det intressant? Skicka din ansökan till jobb@headzone.se
eller DM:a oss på Instagram!
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
(org.nr 556719-2926)
