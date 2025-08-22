Headzone söker Stockholms vassaste frisörer till vårt kreativa team!

2025-08-22


Älskar du att skapa snygga frisyrer och ge kunderna en fantastisk upplevelse? Då är det dig vi söker! Headzone är en etablerad och trendig frisörsalong i hjärtat av Stockholm, och nu letar vi efter nya frisörer som vill bli en del av vårt härliga team.
Vi söker dig som:
Är utbildad frisör med erfarenhet
Brinner för hår, färg och trender
Är serviceinriktad och älskar kundkontakt
Vill utvecklas och jobba i en inspirerande miljö
Kan svenska eller engelska (språkkrav)

Vi erbjuder:
En kreativ och modern arbetsplats
Bra villkor och möjlighet till utveckling
Ett sammansvetsat team med härlig stämning
En fantastisk arbetsplats mitt i Stockholm city
Låter det intressant? Skicka din ansökan till jobb@headzone.se eller DM:a oss på Instagram!
Vi ser fram emot att träffa dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: jobb@headzone.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eanos AB (org.nr 556719-2926), https://www.salongheadzone.se/
Rådmansgatan 46 (visa karta)
113 57  STOCKHOLM

Arbetsplats
Salong Headzone

Jobbnummer
9471257

