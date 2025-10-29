Head Spa-terapeuter till nyöppning i Kiruna
2025-10-29
Vill du vara med från start och skapa något helt nytt? Head Spa Nordic öppnar i Kiruna och söker engagerade Head Spa-terapeuter som vill ge våra gäster en upplevelse utöver det vanliga - en stund där vardagen stannar upp och välmående står i centrum.
Om Head Spa Nordic
Head Spa Nordic startades 2023 i Stockholm av Antonija Mandir som ett svenskt koncept för japanskt head spa. Sedan 2025 drivs och utvecklas konceptet av WLCM Studios, med målet att göra upplevelsen tillgänglig på fler orter i Sverige.
En modern satsning på avslappning, hår- och hårbottenhälsa. Genom lugna ritualer, noggrant utvalda produkter och professionell teknik skapas en miljö som förhöjer tillvaron för besökarna - varje besök ska kännas som en liten reset.
Vad är Japanese Head Spa?
Japanese Head Spa är en ritualbaserad behandling för hår och hårbotten med rötter i Japan, inspirerad av shiatsu och mindful avslappning. Behandlingen kan omfatta djuprengöring/exfoliering av hårbotten, ånga/micromist, cirkulationsfrämjande massage och närande masker/serum - med syftet att balansera hårbotten och ge djup återhämtning.
Rollen
Som Head Spa-terapeut arbetar du med att:
Utföra avslappnande head spa-behandlingar (rengöring, massage, skalpvård och ritualer)
Ge individanpassade rekommendationer för hår och hårbotten
Säkerställa en förstklassig kundresa - från välkomnande till färdigt besök
Tillsammans med teamet hålla salongen trivsam, välkomnande och i toppskick
Arbetstid: Varierande (dag/kväll/helg enligt schema)
Omfattning: Heltid/deltid enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse i samband med öppning
Vem är du?
Du brinner för service, lugn närvaro och detaljer
Du är pålitlig, prestigelös och tar hand om både kunder och arbetsplats
Du trivs i team men jobbar även självständigt och strukturerat
Erfarenhet från frisör, spa, massage eller liknande är meriterande - men inget krav
Vi erbjuder
Utbildning ingår - du lär dig våra koncept, tekniker och rutiner
En rofylld, ny och inspirerande arbetsmiljö i hjärtat av Kiruna
Möjlighet att påverka rutiner och kundresan från dag ett
Schyssta villkor, förmåner och kontinuerlig kompetensutveckling
Ett varmt team där vi stöttar varandra och firar framgångar
Låter det som du? Skicka CV och ett kort personligt brev där du berättar varför du vill arbeta med head spa och vilken omfattning som passar dig.
Ansök till: Talent@wlcm.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 (urval sker löpande)
Välkommen att vara med och bygga Head Spa Nordic Kiruna - där omtanke, kvalitet och lugn möts.
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
