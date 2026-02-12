Head of Treasury till Bankaktiebolaget Nordiska
Vill du leda och utveckla treasuryfunktionen i en expansiv och komplex finansorganisation? Som Head of Treasury får du ett övergripande ansvar för regulatorisk rapportering, likviditetshantering, kapitaltäckning och finansiell riskhantering. I rollen har du en central funktion i att säkerställa regelefterlevnad samt bidra till koncernens finansiella hållbarhet och tillväxt.
I detta uppdrag samarbetar Vindex med Bankaktiebolaget Nordiska. Rekryteringsprocessen hanteras av Vindex, medan anställning erbjuds av Bankaktiebolaget Nordiska.
Om Nordiska
Nordiska är en bank som erbjuder innovativa finansiella produkter för både företag och konsumenter. Nordiska Embedded är vår plattform för inbyggda finansiella tjänster, där vi erbjuder sparande, lån eller betalningstjänster, antingen under vårt eget varumärke eller genom partners. Nordiska tillhandahåller även företags- och fastighetsfinansiering samt hållbart sparande med statlig insättningsgaranti.
Vad vi erbjuder
Vår uppförandekod är grunden för allt vi gör. Vi agerar med ärlighet och ansvar för att bygga långsiktigt förtroende hos kunder, partners och medarbetare. Vi ser att mångfald driver innovation och uppmuntrar varje medarbetare att bidra med sin unika expertis och sitt perspektiv. Vi är drivna och dedikerade att göra skillnad. Våra anställda får ett konkurrenskraftigt förmånspaket.
Om rollen
I rollen som Head of Treasury ansvarar du för koncernens samlade treasuryverksamhet och regulatoriska rapportering. Du säkerställer att rapportering sker korrekt och inom gällande tidsramar enligt aktuella regelverk (t.ex. COREP, FINREP, CRR/CRD). Du leder arbetet med likviditetsplanering, kapitaltäckning och finansiell riskhantering, inklusive ränte-, valuta- och likviditetsrisker. Rollen innebär även personalansvar samt nära samarbete med ledning, styrelse och externa myndigheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för korrekt och fullständig regulatorisk rapportering för Sverige och Norge
Analysera och följa upp kapitaltäckning och likviditet samt föreslå förbättringsåtgärder
Utveckla och implementera processer och policys för likviditet, kapital och riskhantering
Leda och utveckla treasuryverksamheten, inklusive daglig likviditetshantering och investeringsstrategier
Fatta beslut inom treasury och cash management samt förhandla villkor med banker och betalningsleverantörer
Ansvara för den årliga interna kapital- och likviditetsutvärderingen (IKLU)
Utarbeta och förvalta koncernens återhämtningsplan (Recovery Plan)
Kommunicera med tillsynsmyndigheter och säkerställa regelefterlevnad
Samordna Finance and Investment Committee och kvartalsvisa makromöten
Personalansvar för treasuryteamet, vilket inkluderar både ledarskap och stöd till medarbetare samt administration av behörigheter och användartillgångar för att säkerställa effektiva arbetsprocesser

Kvalifikationer
Akademisk examen inom ekonomi, finans eller motsvarande
Flera års erfarenhet av treasuryarbete och regulatorisk rapportering, gärna från bank- eller finanssektor
God kunskap om finansiella regelverk såsom CRR/CRD, COREP, FINREP
Erfarenhet av finansiell riskhantering och kapitaltäckningsanalyser
Dokumenterad ledarerfarenhet och vana att arbeta operativt samt strategiskt
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
Personlig profil
Du är analytisk och strukturerad med förmåga att fatta välgrundade beslut i en komplex miljö. Som ledare är du engagerad och tydlig, med förmåga att motivera och utveckla ditt team. Du trivs i en roll där du får kombinera regulatorisk expertis med affärsmässighet och en proaktiv inställning till förbättringsarbete. Du har också förmåga att samarbeta effektivt med interna och externa intressenter på alla nivåer.

Så ansöker du
Om du vill bli en del av en tillväxtdriven miljö som kombinerar innovation med lönsamhet och stabilitet, är du varmt välkommen till Nordiska. Vi ser fram emot att ta emot din ansökan.
Vi gör löpande urval och intervjuer, och bakgrundskontroll ingår som en del av det sista steget i vår rekryteringsprocess.
Har du frågor om tjänsten eller önskar mer information är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lisa Nyström vid funderingar (lisa.nystrom@vindex.se
, 0704 145 020).
Välkommen med din ansökan!
Är du intresserad av fler liknande uppdrag/tjänster? Kika in under fliken Lediga tjänster.

Sista dag att ansöka är 2026-03-14
