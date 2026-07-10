Head of Sales & Operations Planning - Prefab till Thomas Betong
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2026-07-10
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Vill du bygga en av de viktigaste funktionerna i vår framtida Prefab-affär?
På Thomas Betong bygger vi inte bara med betong – vi bygger framtidens hållbara samhälle.
Som en del av Thomas Concrete Group, en familjeägd internationell koncern med huvudkontor i Göteborg, kombinerar vi långsiktighet med hög utvecklingstakt. Koncernen grundades 1955 och är idag verksam i Sverige, Norge, Tyskland, Polen och USA.
Thomas Concrete Group omsätter cirka 11 miljarder kronor och har omkring 2 400 medarbetare. Den svenska verksamheten, Thomas Betong, omsätter cirka 2 miljarder kronor och är en av Sveriges ledande aktörer inom betong och prefabricerade betonglösningar.
Affärsområde Prefab är en viktig del av den svenska verksamheten och levererar prefabricerade betonglösningar till bostäder, samhällsfastigheter, industri- och kommersiella byggnader. Här ansvarar vi för hela kedjan – från försäljning och projektering till konstruktion, produktion och leverans.
Nu stärker vi organisationen med en ny strategisk nyckelroll.
Vi söker en Head of Sales & Operations Planning som vill bygga upp och utveckla en funktion med direkt påverkan på affären.
Det här är inte en förvaltande roll.
Det är en möjlighet att skapa en modern Sales & Operations Planning-funktion där försäljning, projekt, konstruktion och produktion arbetar utifrån samma planeringsprocess och gemensamma mål. Du blir den som skapar struktur, driver förändring och säkerställer att vi har rätt kapacitet vid rätt tidpunkt.
Om uppdraget
Du får ett helhetsansvar för affärsområdets Sales & Operations Planning-process och blir den sammanhållande kraften mellan marknad och produktion.
Genom analyser, prognoser och tvärfunktionellt ledarskap säkerställer du att vår kapacitet matchar marknadens efterfrågan och att vi levererar enligt våra kundlöften – med hög lönsamhet.
Rollen handlar lika mycket om förändringsledning som planering.
Du driver utvecklingen av arbetssätt, processer och digitala verktyg samtidigt som du skapar samsyn mellan verksamhetens olika funktioner.
Du rapporterar till Marina Gasparius, Affärsområdeschef Prefab, och blir en viktig del av affärsområdets ledningsteam.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Du kommer bland annat att:
Äga och utveckla affärsområdets Sales & Operations Planning-process.
Säkerställa träffsäkra prognoser och långsiktig kapacitetsplanering.
Omsätta försäljningsprognoser och projektportföljen till realistiska produktions- och resursplaner.
Identifiera flaskhalsar, risker och kapacitetsutmaningar innan de påverkar leverans eller ekonomi.
Leda tvärfunktionella planeringsforum mellan försäljning, projektledning, konstruktion och produktion.
Ta fram beslutsunderlag för prioriteringar, investeringar och omplanering.
Utveckla arbetssätt, KPI:er och digitala planeringsverktyg.
Bidra till ökad leveransprecision, högre resursutnyttjande och förbättrad lönsamhet.
Vem är du?
Du är en erfaren ledare inom planering, supply chain eller verksamhetsutveckling och har sannolikt arbetat i en projektbaserad industri- eller produktionsverksamhet.
Du drivs av att skapa ordning i komplexa miljöer och trivs när du får bygga strukturer som gör verklig skillnad för verksamheten.
Du har hög analytisk förmåga men är samtidigt en skicklig kommunikatör som får människor från olika delar av organisationen att arbeta mot samma mål.
Du ser helheten, utmanar etablerade arbetssätt och har modet att fatta beslut även när alla svar inte finns.
Vi tror att du har
Akademisk utbildning inom teknik, logistik, industriell ekonomi eller motsvarande.
Flera års erfarenhet av Sales & Operations Planning, Integrated Business Planning eller liknande strategiska planeringsroller.
Erfarenhet från projektbaserad industri, bygg eller tillverkande verksamhet.
Dokumenterad erfarenhet av förändringsledning och processutveckling.
God affärsförståelse och vana att arbeta datadrivet.
Erfarenhet av att leda tvärfunktionella samarbeten.
Förmåga att omsätta analys till beslut och genomförande.
Varför Thomas Betong?
Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt.
Du blir en del av en verksamhet som befinner sig i en spännande utvecklingsfas och får mandat att utveckla en funktion som blir avgörande för affärsområdets fortsatta tillväxt och lönsamhet.
Du kommer in i ett ledningsteam där du får arbeta nära affären och bidra till att utveckla hur vi planerar och genomför våra projekt.
Vi erbjuder korta beslutsvägar, ett familjeägt bolag med ett långsiktigt perspektiv och en kultur som präglas av samarbete, ansvarstagande och ständig utveckling.
Samtidigt får du möjligheten att vara en del av en internationell koncern med erfarenhetsutbyte och långsiktiga utvecklingsmöjligheter.
Det här är en roll för dig som vill kombinera strategi, affär och förändringsledning – och som motiveras av att bygga strukturer som skapar resultat långt utanför den egna funktionen.
Välkommen till Team Thomas®.
Vi samarbetar med PS Partner i denna rekrytering. För frågor kontakta rekryteringskonsult Anna Petersson anna.petersson@pspartner.se
0761717645. Sista ansökan 10 aug 2026. Vi startar intervjuer i början av augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8046981-2097135". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PS Partner AB
(org.nr 556816-1961), https://www.pspartner.se
Johan Willins gata 6 (visa karta
)
416 64 GÖTEBORG Arbetsplats
PS Partner Jobbnummer
9999923