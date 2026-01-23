Head of Professional & Distribution Scandinavia till Teknos Sverige
2026-01-23
Vill du leda tillväxt, bygga högpresterande team och spela en nyckelroll i ett internationellt industribolag med starkt hållbarhetsfokus?
Vi på Teknos söker nu en Head of Professional & Distribution som vill ta fullt kommersiellt ansvar för lönsam och hållbar tillväxt i sin region Sverige och Norge.
Om rollen
Som Head of Professional & Distribution har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla din regionala affär i linje med Teknos globala strategi. Du driver försäljning, ny affärsutveckling och resultat för våra butiker och återförsäljare tillsammans med ditt team och säkerställer att strategier, färdplaner och handlingsplaner omsätts i konkret affärsnytta. Du är övergripande ansvarig för affärsområdet dekorativ färg.
Rollen rapporterar till Global Commercial Director och innebär ett nära samarbete med globala funktioner såsom produktledning, marknadsföring, ekonomi och drift.
Ditt uppdrag
Du ansvarar för att skapa hållbar och lönsam tillväxt genom starkt ledarskap, tydlig styrning och ett tydligt kommersiellt fokus. I rollen ingår bland annat:
• Strategi & genomförande där du ansvarar för att utforma och genomföra försäljningsaktiviteter enligt våra strategier.
• Försäljning & affärsutveckling där du driver intäktstillväxt och både identifierar och utvecklar affärsmöjligheter.
• Budget, prognos & resultat där du leder den regionala försäljningsbudgetprocessen och säkerställa hög kvalitet i prognoser.
• Kundrelationer & lojalitet där du säkerställer en konsekvent och professionell kundresa samtidigt som du bygger starka relationer med nyckelkunder, distributörer och partners.
Vidare har du även fullt personalansvar för ditt säljteam där du leder, coachar och utvecklar dina 12 medarbetare genom stabilt och tydligt ledarskap.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg, strukturerad, affärsdriven och inspirerande ledare med stark kommersiell erfarenhet. Du kombinerar strategiskt tänkande med operativ handlingskraft och trivs i en internationell, förändringsdriven miljö.
Du har:
Minst 5 års erfarenhet i kommersiella roller, t.ex. försäljningschef eller teknisk försäljning
Dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla internationella eller tvärfunktionella team
Stark affärsförståelse inom prissättning, marginalhantering och avtalsförhandling
Erfarenhet av budgetering, prognoser och P&L-ansvar
Förmåga att bygga långsiktiga kund- och partnerrelationer
Mycket god kommunikativ förmåga och vana att presentera för ledningsgrupper
Meriterande är erfarenhet av:
Förändrings- eller transformationsarbete
Kundresedesign och utveckling av serviceprocesser
Marknadsföring och kommersiella strategier
Utveckling och förståelse för butiksverksamhet
Teknos är en global organisation och du har i denna roll nära samarbete med globala funktioner och vi har därför krav på att du är flytande i både svenska och engelska, såväl tal som skrift.
Varför Teknos?
Teknos Sverige är en del av Teknos Group, ett internationellt familjeägt företag och en av Europas ledande tillverkare av industriella färg- och ytbehandlingslösningar. Med stark lokal närvaro i Sverige kombinerar Teknos global expertis med djup förståelse för nordiska marknader och kundbehov.
I Sverige levererar Teknos högkvalitativa, tekniskt avancerade och hållbara lösningar till bland annat bygg-, industri- och tillverkningssektorn. Företaget arbetar nära sina kunder och partners för att skapa långsiktigt värde genom innovation, pålitlig leverans och teknisk kompetens.
Hållbarhet är en integrerad del av Teknos verksamhet - från produktutveckling och produktion till kundernas slutliga applikation. Genom att förena affärsmässighet med ansvarstagande strävar Teknos efter att bidra till en mer hållbar framtid för både kunder och samhälle.
Hos Teknos får du en central roll i ett internationellt bolag med stark värdegrund, långsiktigt perspektiv och tydligt fokus på hållbarhet, innovation och tillväxt. Du får stort mandat, möjlighet att påverka och arbeta nära både regionala och globala beslutsfattare.
Kontakt
För frågor om tjänsten, kontakta Martina Vapnar, HRBP via e-post martina.vapnar@teknos.com
Din ansökan vill vi ha senast den 8:e februari. Vi arbetar med löpande urval så välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Du ansöker direkt i företagets rekryteringssystem Talentsoft via lediga jobb på teknos.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teknos AB
(org.nr 556047-6714)
Limmaredsvägen 2 (visa karta
)
514 32 TRANEMO Jobbnummer
9701310