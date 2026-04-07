Head Of Production/produktionsansvarig Enheten För Atmp
Region Örebro län / Biomedicinjobb / Örebro Visa alla biomedicinjobb i Örebro
2026-04-07
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta i rollen som Head of production (HP) vid Enheten för ATMP, Universitetssjukhuset Örebro. Enheten och dess GMP-facilitet är under uppbyggnad och kommer att fungera som tillverkningsenhet för kliniska prövningsläkemedel inom avancerade terapier (ATMP). Enheten kommer också att ha en viktig roll i att överbrygga steget mellan grundforskning och klinisk prövning med samverkan inom ATMP-centrum Örebro, ett forum för koordinering och kunskapsutbyte inom området. Vi är en mindre arbetsgrupp där samarbetet är nära och arbetsuppgifterna varierade, med stort utrymme att påverka och utveckla verksamheten.Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
I rollen som HP ansvarar du för att planera, leda och genomföra tillverkningen av ATMP inom enheten. Det innebär att du arbetar både operativt och strategiskt i en uppbyggnadsfas där strukturer, arbetssätt och processer successivt utvecklas. Tillverkningen kommer att vara i projektform och därav kan arbetsuppgifterna snabbt förändras. I rollen ingår även att säkerställa den dagliga driften av renrumsanläggningen samt dokumentation enligt gällande regelverk.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen, motsvarande lägst kandidatnivå, med relevant inriktning inom till exempel biomedicin, kemi eller farmaci. Du bör ha erfarenhet av arbete inom läkemedelstillverkning eller annan kvalitetsstyrd verksamhet. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete inom ATMP samt att du har en bred metodologisk kompetens inom laborativa analysmetoder av celler och vävnader.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas hos oss är du en driven och självgående person som har lätt för att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du trivs i en föränderlig miljö och med ett lösningsorienterat förhållningssätt tar du ansvar för ditt arbete och bidrar aktivt till ett gott samarbete i gruppen. Du uttrycker dig väl på både svenska och engelska i såväl tal som skrift.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:309". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Processledare
Helén Merkell helen.merkell@regionorebrolan.se 019-602 35 06 Jobbnummer
9840117