Head of Investor Relations till företag i Täby - The Place AB - Administratörsjobb i Täby

The Place AB / Administratörsjobb / Täby2021-04-15The Place är ett rekryterings- och konsultuthyrningsföretag som är specialiserade inom ekonomi, marknad/kommunikation och administrativa tjänster. Varje år tillsätter vi hundratals tjänster hos våra kunder som befinner sig i många olika branscher. Vi har funnits sedan 1988 och vår verksamhet är en av branschens mest erfarna och betrodda. Vi är auktoriserade och medlemmar i Bemanningsföretagen.Vi på The Place söker nu för vår kunds räkning en konsult som via oss vill anta uppdraget som ansvarig för vår kunds relationer med kapitalmarknaden och aktieägare. Uppdraget startar den 7:e juni och sträcker sig till sista februari - 2022. I rollen säkerställer du att korrekt finansiell information kommuniceras till aktieägare och investerare och att goda relationer bibehålls. Tjänsten är på heltid. Vidare kommer du ha följande ansvarsområden:Huvudsakliga ansvarsområden* Säkerställa efterlevnad av finans- och värdepapperslagstiftningen och möjliggöra den mest effektiva tvåvägskommunikationen mellan företaget och finansiella intressenter i företags omvärld* Bidra till att affärsvärden uppnår adekvat och rättvis värdering.* Leda, hantera och följa upp de flesta delarna av aktieägarmöten, presskonferenser och privata möten med investerare.* Hantera förfrågningar från aktieägare och investerare och andra som kan vara intresserade av ett företags aktier eller finansiell stabilitet.* Bevaka marknadens / analytikernas förväntningar kontinuerligt.* Ansvarig för kvartalsrapporten och årsredovisningen* Ansvarig för att bevaka och internt rapportera marknadsförväntningarVi söker dig som är civilekonom eller motsvarande och som har 5 års erfarenhet av konsultverksamhet inom finansiella tjänster eller från kommunikations- och IR-arbete på börsbolag. Du är självständig och trivs i en global organisation. Det är meriterande, men inget krav, att du har en bakgrund inom producerande företag inom elektronik eller teknikPassar det in på dig? Välkommen in med din ansökan.The Place - Sveriges enda Worklife PartnerI The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid.Några förmåner som medarbetare hos The Place:* En tilldelad jobbagent som tillsammans med dig tittar efter uppdrag framåt* Engagerat och modernt ledarskap* Kollektivavtal med pensionssparande, föräldralön m.m.* Friskvårdsbidrag* Specialerbjudanden* Mentorskap* Nätverksträffar* KompetensutvecklingNyckelord: Head of investor relations, investor relations, TäbyVaraktighet, arbetstidHeltid Heltid2021-04-15Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-15The Place AB5693288