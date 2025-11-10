Head of Investor Relations & Strategic Alliances
2025-11-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du vara en nyckelspelare i att forma och etablera en lokal plattform som driver global tillväxt? Fokus ligger på att stärka etablerade små- och medelstora företag i Helsingborg.
Vi söker en ansvarig för strategiska allianser med stark relations- och affärsförståelse, som ska bygga och driva våra globala kapital- och advisornätverk med bas i nordvästra Skåne. Rollen innebär att etablera, vårda och utveckla långsiktiga relationer med investerare, rådgivare och företagsledare, samt skapa meningsfulla mötesformat och samarbeten som leder till konkret affärsnytta. Du ansvarar för att nätverket är levande, engagerande och resultatinriktat - med fokus på att skapa mätbar aktivering och värde för deltagande företag.
I uppdraget ingår att planera och facilitera nätverksträffar, matchningar och affärsmöten, samverka med regionala och internationella partners samt följa upp resultat i form av möten, kontakter och samarbeten. Du bygger förtroende genom genuina relationer, kuraterar och faciliterar rätt möten mellan företag och investerare, och skapar format som inspirerar till handling. Rollen kräver dokumenterad erfarenhet av nätverksbyggande på ledningsnivå, förmåga att skapa struktur och momentum i affärsrelationer.
Kvalifikationer
Erfarenhet av relations- och nätverksbyggande med investerare, rådgivare och företagsledare nationellt och internationellt
Erfarenhet av att matcha företag med rätt kontakter t.ex. med investerare
Erfarenhet från näringslivet
Svenska och engelska i tal- och skrift
Meriterande
Befintligt kontaktnät - investerare, företagsledare
Erfarenhet från tillväxtbolag, private equity, venture capital
Erfarenhet inom investerarprocesser, kapitalanskaffning, budget- och ekonomi planering
Erfarenhet av eventdesign fokuserat på maximalt värdeskapande
Verktyg som vi använder
Teamtailor, GetAccept, Microsoft 365, Copilot, HubSpot
Rekryteringsprocessen
Ansökan -> Lämplighetstest -> Intervju -> Arbetsprov -> Gruppintervju och feedback -> Referenskoll
Notera att slutkandidaten kommer behöva skicka in utbildningsbevis och arbetsgivarintyg
Startdatum: 1 februari 2026
Om Tillväxt Helsingborg
Tillväxt Helsingborg är en ideell stiftelse som sedan 2014 arbetar för att minska segregation och utanförskap genom att stärka små och medelstora företag i Helsingborg med omnejd. Vi erbjuder tillväxtstöd och nätverk till företag med 5-50 anställda - ett segment som skapar majoriteten av nya jobb.
Vi är ett litet, engagerat team med högt tempo och stor passion för vårt uppdrag - att få fler i arbete och skapa bättre förutsättningar för företag att växa. Vår vardag är varierad, prestigelös och fylld av både strategiska möten och praktiska insatser. Vi sitter i kreativa lokaler på Mindpark i den gamla Tretornfabriken och arbetar med tillitsbaserade arbetstider. Så ansöker du
