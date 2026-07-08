Head of Health & Safety till Solna
Coor Service Management Aktiebolag / Chefsjobb / Solna Visa alla chefsjobb i Solna
2026-07-08
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Vill du vara med och skapa en säkerhetskultur i världsklass?
På Coor är människor vår viktigaste tillgång. Nu söker vi en Head of Health & Safety som vill leda och vidareutveckla vårt arbete inom hälsa, arbetsmiljö och säkerhet i Norden.
Det här är en strategisk nyckelroll där du driver utveckling genom människor, kultur och gemensamma arbetssätt. Du får möjlighet att påverka på koncernnivå och bidra till det viktigaste vi har – att våra medarbetare kan arbeta tryggt och komma hem säkert varje dag.
Om CoorPå Coor blir du en del av en inkluderande organisation där människor står i centrum. Här kombinerar vi affärsmässighet, samarbete och hållbar utveckling.
Det här är en unik möjlighet att forma framtidens Health & Safety-arbete i en nordisk koncern. Du får kombinera strategiskt inflytande med möjligheten att skapa verklig skillnad för våra medarbetare och verksamheter varje dag.
Om rollen
Som Head of Health & Safety ansvarar du för att utveckla, leda och följa upp Coors strategiska agenda inom hälsa, arbetsmiljö och säkerhet i Norden. Du säkerställer en gemensam och affärsnära styrning av området med fokus på säkerhetskultur, gemensamma arbetssätt, KPI:er och kontinuerlig förbättring.
Rollen har ett nordiskt ansvar och omfattar även ett funktionellt ansvar för Health & Safety i Sverige. Du leder genom påverkan, samverkan och expertis och arbetar nära koncernledning, landsorganisationer, affärsområden och specialistfunktioner i hela Norden.
Du rapporterar till Director HR & Communications, ingår i HR Management Team och leder den gemensamma H&S-styrningen genom bland annat Coors H&S Board.
Ditt uppdrag
I rollen ansvarar du bland annat för att:
Driva och vidareutveckla Coors strategiska arbete inom Health & Safety i Norden.
Utveckla och förankra en stark och proaktiv säkerhetskultur i hela organisationen.
Säkerställa att Health & Safety integreras i Coors tjänsteleveranser och affärsutveckling.
Sätta mål, KPI:er och uppföljningsmodeller samt omsätta resultat, risker och incidenter till förbättringsåtgärder.
Säkerställa efterlevnad av lagkrav, regelverk och interna styrdokument.
Utveckla gemensamma arbetssätt, utbildningar och förändringsinitiativ inom H&S.
Stödja verksamheten med specialistkompetens, strategisk vägledning och best practice.
Bidra i större kundstarter, upphandlingar, integrationsprojekt och M&A-processer.
Sätta riktning, prioriteringar och uppföljning för H&S-arbetet i Sverige tillsammans med verksamheten och HSEQ-funktionerna.
Vem är du?
Du har gedigen erfarenhet av att leda och utveckla Health & Safety-arbete i större organisationer och trivs i en roll där du skapar resultat genom samarbete, påverkan och strategiskt ledarskap.
Du är van att arbeta nära ledning, specialister och verksamhet, och har förmågan att omsätta strategi till praktiska arbetssätt som ger långsiktiga resultat. Som person är du kommunikativ, affärsmässig och förtroendeingivande, med ett starkt engagemang för hälsa, arbetsmiljö och säkerhet.
Vi söker dig som har
Dokumenterad erfarenhet från en senior roll inom Health & Safety, arbetsmiljö eller närliggande område.
Erfarenhet av att utveckla och implementera strategier, styrning och förändringsarbete inom Health & Safety.
Erfarenhet av att driva utveckling i större och komplexa organisationer.
Erfarenhet av matrisorganisationer och funktionellt ledarskap.
God kunskap inom arbetsmiljölagstiftning, riskhantering, lagefterlevnad och relevanta regelverk.
Erfarenhet av projekt- och förändringsledning.
Akademisk examen inom exempelvis arbetsmiljö, HR, hållbarhet, teknik, ekonomi eller annat relevant område.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
En varm och välkomnade arbetskultur
Marknadsmässig lön, kollektivavtal finns.
Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
Friskvård för att gynna en balans i livet
Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurserPubliceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Arbetstid: Kontorstider
Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och kan komma att utföra bakgrundskontroll inför anställning.
Övrig information
Vid frågor om rollen kontakta Director HR & Communications Silke Ernst, silke.ernst@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande så sök in redan idag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Välkommen med din ansökan!
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Coor is a leading provider of workplace services in the Nordics.We are present at thousands of workplaces across the region, making us experts in smart, safe, and sustainable working life.We take care of our customers' properties, cook food, clean, welcome guests, deliver mail, and design offices. In total, we offer more than 100 services as part of our mission – to create the happiest, healthiest and most prosperous workplace environments in the Nordic region.Together, we create value by performing, leading, and streamlining our customers' service operations, so they can focus on what they do best. We take care of the rest. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management Aktiebolag
(org.nr 556084-6783)
169 75 SOLNA Arbetsplats
Coor Jobbnummer
9997453