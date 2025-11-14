Head of Digital Marketing och CRM till Watma Education
2025-11-14
Som Head of Digital Marketing & CRM hos Watma Education får du en strategisk och central roll i hur vi attraherar, engagerar och konverterar våra målgrupper digitalt. Du blir den drivande kraften bakom vår digitala tillväxt - från trafikgenerering till leadshantering och CRM-utveckling. Du arbetar nära cheferna för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, där du fungerar som bollplank, specialist och stöd i digitala frågor. Rollen kräver ett analytiskt och entreprenöriellt förhållningssätt - och en vilja att både tänka stort och agera operativt när det behövs. Du kommer att arbeta självständigt från huvudkontoret i Stockholm och samarbeta med kollegor på våra skolor runt om i Sverige.
Ditt uppdrag Digital marknadsföring och kampanjer
Utveckla, sätta upp och optimera digitala marknadsföringsinsatser i kanaler som sociala medier, SEO och PPC.
Bygga skalbara kampanjflöden och driva trafik med fokus på konvertering och mätbar effekt.
Samarbeta med marknadsteamet och skolledare för att säkerställa enhetlig tonalitet och varumärkesnärvaro.
CRM och marketing automation
Vara systemägare för vårt CRM-system och driva utvecklingen av det (meriterande med erfarenhet av Freshworks).
Implementera och optimera automatiserade flöden för att öka engagemang och retention.
Dataanalys och insikter
Följa upp och analysera resultat av marknadsföringsinsatser och kampanjer.
Skapa rapporter, visualisera data och bidra med insikter som driver beslut och utveckling.
Arbeta datadrivet med fokus på ständiga förbättringar.
För att ansöka vill vi att du har Minst 5 års erfarenhet av digital marknadsföring, med dokumenterad erfarenhet av att driva och optimera kampanjer (meriterande med erfarenhet av att leda digitala projekt).
Goda kunskaper inom CRM-system och marketing automation, gärna Freshworks.
Erfarenhet av analysverktyg som Google Analytics, Meta Ads Manager och liknande.
Förmåga att kombinera strategiskt tänkande med ett praktiskt, operativt arbetssätt.
För att lyckas i rollen vet vi att du Är initiativrik, entreprenöriell och lösningsorienterad - du ser möjligheter och tar tag i dem.
Är relationsbyggande och lyhörd, med förmåga att samarbeta med många olika intressenter.
Har ett analytiskt sinne och trivs med att fatta beslut baserat på data.
Villkor Tjänsten är baserad i Stockholm. Vi arbetar tillsammans från kontoret mitt i stan varje arbetsdag, eftersom vi tror på värdet av det dagliga samarbetet och den gemenskap det skapar.
Anställningsform: Tillsvidare. Provanställning tillämpas.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 30 november 2025. Rekryteringen sker löpande; det kan innebära att processen avslutas innan sista ansökningsdatum.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Watma Education AB
(org.nr 559197-0396), http://www.watma.se Arbetsplats
Watma Education Kontakt
Erik Ramberg erik.ramberg@watma.se Jobbnummer
9606273