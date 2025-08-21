Head of Customer Success Led våra kundnära team mot nästa nivå
Head of Customer Success - Led våra kundnära team mot nästa nivå
Vill du ta en central roll i ett växande bolag där kundupplevelse, struktur och tillväxt går hand i hand?
Vi söker nu en Head of Customer Success som vill ta ansvar för våra kundnära team och leda dem mot nästa nivå. Det här är en unik möjlighet för dig som brinner för ledarskap, struktur och att skapa resultat som gör skillnad - både för våra kunder och för bolaget.
Om rollen
Som Head of Customer Success blir du navet i vår kundresa och den som säkerställer att vi alltid levererar en 5-stjärnig upplevelse - oavsett om våra kunder är konsumenter, samarbetspartners eller leverantörer. Du rapporterar direkt till ledningen och har en nyckelroll i att driva tillväxt, utveckla team och omsätta strategi till praktiska resultat.
Du leder och utvecklar två team - Kundtjänst (4 personer) och Sälj (5 personer) - och bygger en kultur präglad av engagemang, ansvar och laganda.
Ditt uppdrag
Leda och utveckla våra kundnära team med fokus på kvalitet, leverans och engagemang
Skapa och upprätthålla effektiva rutiner, processer och rapportering
Följa upp och agera på KPI:er inom kundnöjdhet, konvertering och retention
Ansvara för rekrytering, onboarding och löpande personalutveckling
Identifiera och driva initiativ som förbättrar effektivitet, tillväxt och kundnöjdhet
Bidra till en stark företagskultur som präglas av ansvarstagande, laganda och resultatfokus
Vem du är
Vi söker dig som kombinerar naturligt ledarskap med strategisk skärpa och en stark förmåga att skapa struktur. Du är van att bygga och leda team i snabbväxande miljöer och trivs med att balansera det operativa och det strategiska.
Vi tror att du har:
5+ års erfarenhet av operativt ledarskap i växande bolag, gärna från startup- eller scaleup-miljö
Dokumenterad erfarenhet av att bygga struktur och leverera resultat
Stark förmåga att utveckla människor, hantera konflikter och skapa teamdynamik
Gedigen affärsförståelse och erfarenhet av att arbeta datadrivet med CRM-verktyg och kunddatasystem
Erfarenhet av att driva projekt och implementera förändringar
En prestigelös, lojal och beslutsam personlighet som inte tvekar att själv "göra det som behövs"
Vad vi erbjuder
En nyckelroll i ett ambitiöst bolag med korta beslutsvägar, högt tempo och stora möjligheter att påverka
Direkt rapportering till ledningen och ansvar för kundnära team
Tydliga mål och stort utrymme att sätta din prägel på både organisationen och kulturen
En spännande tillväxtresa där din roll växer i takt med bolaget - perfekt för dig som vill utvecklas tillsammans med oss
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Du är välkommen med din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande. Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Skicka din ansökan till work@talentpartner.se
.
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
E-post: work@talentpartner.se Omfattning
