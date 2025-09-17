Head of Accounting till ledande bolag inom sin nisch
Vi på Vindex är just nu på jakt efter en Head of Accounting till vår kund. Som Head of Accounting antar du en central roll där du leder redovisningen och säkerställer högsta standard i bokslut, rapportering och deklaration. Här kombinerar du operativt ansvar med strategiskt arbete. Rollen erbjuder en unik möjlighet att både förvalta och vidareutveckla ekonomifunktionen i en dynamisk miljö.
Rollbeskrivning
Som Head of Accounting ansvarar du för kvalitet och samordning. Rollen omfattar bokslut, rapportering, deklarationer, likviditetsplanering samt kontakt med bank och outsourcingpartner. Du är en superuser i systemet Dynamics, deltar i framtagning av KPI:er, samtidigt som du bidrar till att utveckla och effektivisera ekonomifunktionen.
Önskade kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av redovisning och bokslutsarbete
God kunskap inom skatt, moms och deklarationer
Erfarenhet av koncernredovisning och IFRS är meriterande för denna roll
Systemvana, gärna Dynamics eller liknande ERP-system
Personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, noggrann och lösningsorienterad med en stark kvalitetskänsla. Samtidigt har du god samarbetsförmåga, trivs i en roll med många kontaktytor och bidrar aktivt till utveckling och förbättringar inom ekonomifunktionen.
Ansökan
Låter det här som en roll för dig. Tveka inte att skicka in din ansökan i Word-format via formuläret nedan, redan idag! Rekryteringsprocessen hanteras av Vindex, men anställning erbjuds direkt hos kund.
Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jennifer Hietapakka (jennifer.hietapakka@vindex.se
, 073-727 96 66).
Välkommen med din ansökan!
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister. Är du intresserad av fler uppdrag/tjänster som ekonomiassistent? Kika gärna under fliken Lediga uppdrag och jobb. Så ansöker du
