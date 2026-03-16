Head Groundsperson / Samordnare till Gamla Ullevi och Nordic Wellness Arena
2026-03-16
Publiceringsdatum2026-03-16Beskrivning
Vill du arbeta med några av Sveriges mest centrala elitfotbollsarenor och vara med och utveckla framtidens arenagräs? Nu söker vi en Head Groundsperson / Samordnare som vill vara med och utveckla driften av våra spelplaner och bidra till att hålla internationell nivå på arenornas ytor.
Du kommer att arbeta i ett team där precision, planering och kvalitet i varje detalj är avgörande.
Gamla Ullevi och Nordic Wellness Arena är hemmaplaner för elitfotboll i Göteborg och arenor där kraven på spelkvalitet, säkerhet och evenemangslogistik är mycket höga. Gamla Ullevi är hemmaarena för flera elitlag i Göteborg och används även regelbundet för internationella landskamper i damfotboll, vilket innebär en hög matchfrekvens och ställer särskilt stora krav på planering, skötsel och kvaliteten på spelplanerna under hela säsongen.
Spelplanerna sköts med moderna metoder och teknik för professionell arenadrift. Arenorna används intensivt under säsongen för elitfotboll och evenemang, vilket ställer höga krav på planering och skötsel under en lång period med många matcher.Dina arbetsuppgifter
I rollen kombinerar du praktiskt arbete i driften av arenornas spelplaner med samordning, planering och utveckling av verksamheten. Du arbetar nära chef och kollegor inom Arenaservice och är en viktig del i att säkerställa att skötselåtgärder genomförs korrekt och i rätt tid.
Du blir en nyckelperson i arbetet med att planera och genomföra skötseln av arenornas spelplaner tillsammans med övriga medarbetare i grounds-teamet. Rollen innebär också ett särskilt ansvar i det dagliga arbetet med att planera, samordna och följa upp skötselåtgärder så att spelplanerna håller en hög och jämn kvalitet över tid.
Arbetet sker i en miljö där elitfotboll, evenemang och hög teknisk standard ställer stora krav på struktur, kompetens och engagemang. Arbetet sker också i nära samarbete med arenornas evenemangsverksamhet, där spelplanernas kvalitet är en viktig del i helheten kring match- och evenemangsgenomförande.
Som medarbetare inom Got Event ingår du i ett större arenateam, vilket innebär att arbete vid behov även kan förekomma på andra av bolagets arenor och anläggningar.
Head Groundsperson
- Medverka i arbetsledning av den dagliga driften på Gamla Ullevi och Nordic Wellness Arena
- Säkerställa att skötselåtgärder utförs vid rätt tidpunkt och med rätt intervaller
- Introducera och instruera timpersonal i arbetsmetoder och säkerhet
- Arbeta aktivt med miljö-, hållbarhets- och kvalitetsarbete
- Bidra till långsiktig och hållbar drift av gräs- och konstgräsplaner
- Följa utvecklingen inom turf management och arenadrift
Samordning
- Stödja enhetens administrativa arbete
- Planera och genomföra inköp av maskiner, gödsel och gräsprodukter
- Jämföra produkter, leverantörer och priser för kostnadseffektiva inköp
- Planera och kalla in timpersonal
- Medverka i utvecklings- och förbättringsarbete inom verksamheten Kvalifikationer
- Gymnasieexamen
- SVFF-utbildning Gräs/hybrid och konstgräs steg 1-3 eller motsvarande erfarenhet
- Flerårig erfarenhet av arbete med sportytor eller arenagräs
- Erfarenhet av arbete vid elitidrott eller större evenemang
- God vana att arbeta med maskiner inom branschen
- B-körkort
- Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
- Agronomutbildning
- Certifieringar inom turf management (t.ex. Grounds Management Association, ISTMA eller liknande)
- Vidareutbildningar inom gräs- eller arenaskötsel
- Erfarenhet av Office365 Anställningsvillkor
Arbetet sker enligt schema och kan omfatta dag-, kväll- och helgarbete i samband med matcher och evenemang.
Arbetsplats, Gamla Ullevi och Nordic Wellness Arena.Om företaget
Got Event är Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag och driver några av Sveriges mest älskade arenor: Scandinavium, Ullevi, Gamla Ullevi, Frölundaborg, Bravida Arena, Valhallarinken, Valhallabadet, Valhalla IP och Valhalla Sporthallar. Starka varumärken som alla bidrar till att Göteborg upplevs som en attraktiv och spännande stad att bo i, att arbeta i och att besöka.
Vi arrangerar också, tillsammans med Svenska Ridsportförbundet, Gothenburg Horse Show som är en av världens främsta inomhustävlingar för ridsport.
Vi är Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas sedan 2004 och bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och allt vi gör genomsyras av hållbar utveckling.
Varje år besöker cirka 2 miljoner människor ungefär 400 idrotts- och underhållningsevenemang på någon av våra arenor. Dessutom välkomnar vi årligen nästan en halv miljon badbesökare till Valhallabadet.
Bolaget omsätter ungefär 300 miljoner kronor och vi är cirka 140 medarbetare som ger allt för att skapa bra förutsättningar för att genomföra evenemang i världsklass. Vi brukar säga att vi bidrar till att skapa magiska ögonblick! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1315". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
Got Event AB Kontakt
Jan-Olof Lungberg jan-olof.lungberg@gotevent.se 031-3684550
