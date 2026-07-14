HC365 - legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av kommunal verksamhet
Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-07-14
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Vi söker legitimerade sjuksköterskor med erfarenhet av kommunal sjukvård!
Hos Health Connect får du tillgång till högavlönade uppdrag med riktigt förmånliga villkor och trygg bemanning.
UPPDRAG & PERIOD
Vi söker just nu legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av kommunal verksamhet, särskilt inom boenden och äldreomsorg. Du kommer att ansvara för att ge omvårdnad och medicinsk behandling till äldre personer på särskilda boenden.
Tidsperiod: omgående
Omfattning: Heltid
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@healthconnect365.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Health Connect 365 AB
(org.nr 559454-6888), http://www.healthconnect365.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10002889