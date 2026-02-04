Havsmiljöinstitutet söker vetenskapliga samordnare
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Havsmiljöinstitutet är en nationell resurs med regeringens uppdrag att ta fram och förmedla kunskap mellan forskare, myndigheter och beslutsfattare. Institutets huvuduppdrag är att bistå myndigheter inom havsmiljöområdet med vetenskaplig kompetens och att ta fram tvär- och mångvetenskapliga analyser till stöd för att förbättra havsmiljön.
Vi söker två vetenskapliga samordnare för att stärka institutets analys- och syntesverksamhet. Verksamheten är bred och kan omfatta analyser av orsaker till havets tillstånd, samhällsfaktorer som påverkar havet, havsförvaltningens struktur och processer, och möjliga åtgärder för att förbättra havsmiljön. Som sökande kan du ha en bakgrund inom statsvetenskap, ekonomi, juridik eller naturvetenskap, eller andra discipliner som kan medverka till institutets uppdrag.
Havsmiljöinstitutet är placerat vid Göteborgs universitet. Vid institutet finns vetenskapliga samordnare, projektledare och kommunikatörer. Då uppdraget kräver vetenskaplig bredd engageras experter från såväl svenska som internationella universitet och forskningsinstitut i projekt och uppdrag
Mer information om Havsmiljöinstitutet finns här: https://www.havsmiljoinstitutet.se/Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Din uppgift handlar att omsätta vetenskaplig information till beslutsunderlag för förvaltning av havsmiljön. Arbetet innebär huvudsakligen att bedriva projekt och leda arbetsgrupper för att ta fram kunskapsunderlag och rekommendationer som kan bidra till att förbättra svensk havsmiljö. Arbetet kan också omfatta att genomföra uppdrag från myndigheter och att delta som expert i internationella arbetsgrupper och projekt.
Som sökande vill du medverka till analyser och synteser om havet och havsmiljörelaterad samhällsinformation och uppskattar samtidigt att ge konkret stöd till havsmiljöförvaltningen.Kvalifikationer
Sökande ska ha avlagt doktorsexamen i relevant ämne. Vi söker forskare med god vetenskaplig meritering och erfarenhet av samverkan med myndigheter, projekt som berör havsmiljö och av att ha arbetat i tvärvetenskapliga sammanhang. Tidigare erfarenhet av arbete inom relevanta myndigheter och civilsamhället är meriterande.
Som person har du en hög ambitionsnivå. Vi förutsätter god analytisk förmåga och erfarenhet av att leda projekt och arbetsgrupper.
Arbetet innebär att du har många kontakter både internt och externt, vilket ställer krav på social kompetens och förmåga att kommunicera och samarbeta. Då arbetet innebär kommunikation med skilda målgrupper så krävs dokumenterat goda språkkunskaper i såväl svenska som engelska.
Personlig lämplighet kommer också att beaktas.Så ansöker du
Ansökan skall innehålla en meritförteckning, publikationslista, och ett personligt brev.Övrig information
Anställningen är tillsvidare med tjänstgöringsgrad på 40-50 procent eller enligt överenskommelse. Tjänsten som vetenskaplig samordnare kan gärna kombineras med forskartjänst vid universitet eller högskola. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Det finns möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.Kontaktuppgifter för detta jobb
Kajsa Tönnesson, föreståndare
Telefon: 0766 181 259
E-postadress: kajsa.tonnesson@gu.se
Ulla Li Zweifel, vetenskaplig samordnare med ansvar för analys och syntes
Telefon: 031 786 4751
E-postadress: ullali.zweifel@gu.se
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
