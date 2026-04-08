Haveriutredare med beteendevetenskaplig kompetens
Vill du jobba för din och andras säkerhet?
Statens haverikommission arbetar för att minska riskerna för olyckor och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi beskriver olycksorsaker och lyfter fram förbättringsområden för att på så sätt minska riskerna för att människor omkommer eller skadas i olyckor. Vi bidrar också till ett samhälle som står bättre rustat att klara kriser och andra svåra påfrestningar.
Våra utredningar kan omfatta händelser inom sjöfart, spårtrafik, luftfart, vägtrafik, militär verksamhet och andra händelser som t.ex. bränder, ras och vårdskador. Vi deltar även som representanter i internationella olycksutredningar med svensk anknytning. Det gör att vi har hela världen som vårt arbetsfält.
Vi söker nu en haveriutredare med beteendevetenskaplig kompetens.
Att arbeta hos oss
Som haveriutredare hos oss möter du människor som har något viktigt att berätta!
Hos oss får du arbeta tillsammans med kunniga och motiverade arbetskamrater. Vi är ett 30-tal anställda och har egna kontorsrum i våra lokaler på Sveavägen i Stockholm. Vi har ett starkt fokus på en säker och hälsosam arbetsplats och vi strävar efter balans mellan arbete och fritid genom förtroendearbetstid och möjlighet till distansarbete. Vi har ett generöst friskvårdsbidrag och närheten till Hagaparken ger goda möjligheter till motion i närområdet.
Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden
Haveriutredarnas arbetsuppgifter är omväxlande och innefattar nära kontakter och samverkan både internt och med externa aktörer såsom direkt inblandade, anhöriga, operatörer, tillverkare, tillsynsmyndigheter m.fl.
Arbetet bedrivs till största delen på vårt kontor, men kan också innebära en del resor såväl inom Sverige som utomlands. Som nyanställd får du en strukturerad introduktion och en individuellt anpassad utbildning med bl.a. handledning av en mer erfaren kollega.
Du kommer att bidra med din kompetens inom Human Factors till myndighetens utredningar, dvs inom vitt skilda områden. På sikt kommer du även att få arbeta som utredningsledare av händelser inom området "Andra allvarliga olyckor". I rollen som utredningsledare är det du som samordnar, håller ihop och säkerställer att utredningen förs framåt. Tillsammans med övriga utredare arbetar ni för att klargöra vad som hände, varför det hände och hur liknande tillbud och olyckor kan undvikas i framtiden. Resultatet av arbetet ska mynna ut i en utredningsrapport med eventuella rekommendationer.
I vissa fall kan du även behöva vara tillgänglig för att, med kort varsel och utanför kontorstid, delta vid olycksplatsundersökningar.
Vem är du?
Du har universitets- eller högskoleexamen med inriktning Human Factors, kognitionsvetenskap eller annan utbildning inom beteendevetenskap som SHK bedömer relevant för tjänsten. Vidare har du minst tre års aktuell erfarenhet från arbete med händelse- eller olycksutredningar, och flerårig aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete inom Human Factors, kognitionspsykologi, människa-maskin-interaktion, organisationspsykologi eller dylikt. Du är van att arbeta i projektform.
Det är meriterande om du även har utbildning i händelse- eller olycksutredning. Vi värdesätter om du har vana av att utreda, och då gärna inom högspecialiserad verksamhet. Vi ser också gärna att du har aktuell erfarenhet av att i ledande funktion ha bedrivit händelse- eller olycksutredning eller har arbetat i bransch med höga säkerhetskrav. Det är ett plus om du därtill är van att intervjua.
En viktig del av SHK:s verksamhet är att presentera vad som hände, varför det hände och vad som kan göras för att det inte ska hända igen. Det gör att en stor del av arbetet handlar om att skriva rapporter och presentera utredningsresultat. Därför är det viktigt att du har förmåga att göra komplexa frågor begripliga - både muntligt och skriftligt på svenska. Du behöver också kunna kommunicera på engelska, i både tal och skrift.
Dina personliga egenskaper är viktiga för att du ska trivas hos oss. Vi arbetar tillsammans och värdesätter varandras olika kompetenser och bakgrunder. Därför söker vi dig som är lyssnar in andras perspektiv och samarbetar smidigt. Du tar ansvar, arbetar systematiskt och eftertänksamt och har god slutledningsförmåga. Du trivs med att samordna och strukturera ditt arbete och tycker om att slutföra det du har påbörjat.
De olyckor vi utreder sker ibland på besvärliga platser eller i svårtillgänglig terräng. Det är därför en fördel om du är i tillräckligt god form för att kunna ta dig fram och arbeta på sådana platser. B-körkort är ett krav.
Om du tycker att det här jobbet låter spännande, har relevant utbildning och erfarenhet och en vilja att utvecklas i rollen som haveriutredare är du varmt välkommen att söka!
Övrig information
Statens haverikommission är en statlig myndighet och utgår från förtjänst och skicklighet vid rekryteringar. Det innebär att vi gör en helhetsbedömning utifrån de sökandes utbildning, kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper.
Vi värdesätter en jämn könsfördelning samt etnisk, social och kulturell mångfald.
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. SHK tillämpar individuell lönesättning.
Eftersom befattningen är säkerhetsklassad måste du vara svensk medborgare, men du får gärna ha utländsk bakgrund. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, genomförs före anställning.
Vill du veta mera är du välkommen att kontakta avdelningschef Johan Gustafsson, haveriutredare Alexander Hurtig eller HR-specialist Kia Wallberg Hjorth. Fackliga ombud är Ola Olsson för Saco och Ann-Charlott Gerdau för ST. Vi nås via växeln, tfn 08-508 862 00.
Vi ser fram emot din ansökan, dvs. meritförteckning/CV och gärna ett personligt brev på svenska, senast söndagen den 3 maj 2026 via e-post rekrytering(at)shk.se eller per post till Statens haverikommission, Box 6014, 102 31 Stockholm. Märk din ansökan med referens A-51/26.
Läs mer om oss på LinkedIn och www.shk.se
Välkommen med din ansökan!
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser, rekryteringstjänster och liknande.
