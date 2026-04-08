Haveriutredare inom området civil sjöfart
2026-04-08
Vill du jobba för din och andras säkerhet?
Statens haverikommission arbetar för att minska riskerna för olyckor och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi beskriver olycksorsaker och lyfter fram förbättringsområden för att på så sätt minska riskerna för att människor omkommer eller skadas i olyckor. Vi bidrar också till ett samhälle som står bättre rustat att klara kriser och andra svåra påfrestningar.
Våra utredningar kan omfatta händelser inom sjöfart, spårtrafik, luftfart, vägtrafik, militär verksamhet och andra händelser som t.ex. bränder, ras och vårdskador. Vi deltar även som representanter i internationella olycksutredningar med svensk anknytning. Det gör att vi har hela världen som vårt arbetsfält.
Vi söker nu en haveriutredare inom området civil sjöfart.
Att arbeta hos oss
Som haveriutredare hos oss möter du människor som har något viktigt att berätta!
Hos oss får du arbeta tillsammans med kunniga och motiverade arbetskamrater. Vi är ett 30-tal anställda och har egna kontorsrum i våra lokaler på Sveavägen i Stockholm. Vi har ett starkt fokus på en säker och hälsosam arbetsplats och vi strävar efter balans mellan arbete och fritid genom förtroendearbetstid och möjlighet till distansarbete. Vi har ett generöst friskvårdsbidrag och närheten till Hagaparken ger goda möjligheter till motion i närområdet.
Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden
Haveriutredarnas arbetsuppgifter är omväxlande och innefattar nära kontakter och samverkan både internt och med externa aktörer såsom direkt inblandade, anhöriga, operatörer, tillverkare, rederier, klassningssällskap, tillsynsmyndigheter m.fl.
Arbetet bedrivs till största delen på vårt kontor, men kan också innebära en del resor såväl inom Sverige som utomlands. Som nyanställd får du en strukturerad introduktion och en individuellt anpassad utbildning med bl.a. handledning av en mer erfaren kollega.
Dina arbetsuppgifter kommer främst att handla om att delta i och leda utredningar av olyckor inom den civila sjöfarten. Du kan även komma att få möjlighet att leda och delta i utredningar inom övriga utredningsområden. I rollen som utredningsledare är det du som samordnar, håller ihop och säkerställer att utredningen förs framåt.
I vissa fall kan du även behöva vara tillgänglig för att, med kort varsel och utanför kontorstid, delta vid olycksplatsundersökningar.
Vem är du?
Du har sjökaptensexamen och aktuell erfarenhet som överstyrman, befälhavare eller motsvarande på större fartyg (över 500 brutto) i internationell trafik.
Du har även flerårig erfarenhet av operativt arbete inom civil sjöfart och erfarenhet av arbete med moderna tekniska system, t.ex. integrerade bryggsystem.
Det är meriterande om du har erfarenhet av administrativt arbete kopplat till sjöfart inom t.ex. myndighet, rederi, försäkringsbolag eller klassningssällskap. Likaså är det meriterande om du har en kombination av maskinteknisk eller skeppsbyggnadsteknisk arbetslivserfarenhet.
Det är ett plus om du har utbildning i olycksmetodik och vi värdesätter om du dessutom har erfarenhet från olika sorters yrkessjöfart, exempelvis yrkesfiske.
En viktig del av SHK:s verksamhet är att presentera vad som hände, varför det hände och vad som kan göras för att det inte ska hända igen. Det gör att en stor del av arbetet handlar om att skriva rapporter och presentera utredningsresultat. Därför är det viktigt att du har förmåga att göra komplexa frågor begripliga - både muntligt och skriftligt på svenska. Du behöver också kunna kommunicera på engelska, i både tal och skrift.
Dina personliga egenskaper är viktiga för att du ska trivas hos oss. Vi söker dig som tar ansvar, trivs med att samordna och strukturera ditt arbete och tycker om att slutföra det du har påbörjat. Du arbetar systematiskt och eftertänksamt och har god slutledningsförmåga. Vi arbetar tillsammans och värdesätter varandras olika kompetenser och bakgrunder. Därför söker vi dig som är lyssnar in andras perspektiv och samarbetar smidigt.
De olyckor vi utreder sker ibland på besvärliga platser eller i svårtillgänglig terräng. Det är därför en fördel om du är i tillräckligt god form för att kunna ta dig fram och arbeta på sådana platser. B-körkort är ett krav.
Om du tycker att det här jobbet låter spännande, har relevant utbildning och erfarenhet och en vilja att utvecklas i rollen som haveriutredare är du varmt välkommen att söka!
Övrig information
Statens haverikommission är en statlig myndighet och utgår från förtjänst och skicklighet vid rekryteringar. Det innebär att vi gör en helhetsbedömning utifrån de sökandes utbildning, kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper.
Vi värdesätter en jämn könsfördelning samt etnisk, social och kulturell mångfald. Vi jobbar aktivt för att få en jämnare könsfördelning hos våra haveriutredare och uppmuntrar därför särskilt kvinnor att söka detta jobb.
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. SHK tillämpar individuell lönesättning.
Eftersom befattningen är säkerhetsklassad måste du vara svensk medborgare, men du får gärna ha utländsk bakgrund. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, genomförs före anställning.
Vill du veta mera är du välkommen att kontakta avdelningschef Johan Gustafsson, haveriutredare Björn Ramstedt eller HR-specialist Kia Wallberg Hjorth. Fackliga ombud är Ola Olsson för Saco och Ann-Charlott Gerdau för ST. Vi nås via växeln, tfn 08-508 862 00.
Vi ser fram emot din ansökan, dvs. meritförteckning/CV och gärna ett personligt brev på svenska, senast söndagen den 3 maj 2026 via e-post rekrytering(at)shk.se eller per post till Statens haverikommission, Box 6014, 102 31 Stockholm. Märk din ansökan med referens A-37/26.
Läs mer om oss på LinkedIn och www.shk.se
Välkommen med din ansökan!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
E-post: rekrytering@shk.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A-37/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Statens Haverikommission
102 29 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
Statens haverikommission
HR-specialist
Kia Wallberg Hjorth 0850886200
