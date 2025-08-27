Hästveterinär till Distriktsveterinärerna i Stenungsund
2025-08-27
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Vi arbetar med privatpersoner, företag och myndigheter och vi erbjuder tjänster för akut djursjukvård, smittskydd samt förebyggande insatser för en god djurhälsa. Vi är en del av Jordbruksverket.
Vi står upp för en etisk djursjukvård, vi är engagerade och gör det lilla extra för kunden eller en kollega. Vi gör skillnad och skapar värde i varje kundmöte. Med djuren och djurägarna i fokus arbetar vi tillsammans för att ständigt förbättra oss och vårt arbetssätt. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe.
Med kunden i centrum är det viktigt för oss att våra medarbetare är kompetenta och engagerade. Vår breda verksamhet ger dig tillgång till kunniga kollegor, ett omväxlande och intressant arbete, modern utrustning och en kontinuerlig kompetensutveckling.
Stimulerande arbetsuppgifter, att jobba i team och att bibehålla våra goda kundrelationer är av stort värde på Distriktsveterinärerna. När det gäller våra medarbetare satsar vi på utveckling och fortbildning och det finns goda möjligheter till fördjupning inom intresseområden för den som så önskar.
På Distriktsveterinärerna i Stenungsund är vi ett blandat gäng med veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare som hjälps åt att ta hand om våra kunder. Mixen av olika åldrar, erfarenhet och kompetens gör att vi är ett härligt team som kompletterar varandra bra. Här finns alltid någon att fråga, få stöd av eller bolla idéer med. Distriktet består av två mottagningar, en i Stenungsund och en mindre smådjursmottagning i Lilla Edet.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Till vår mottagning i Stenungsund söker vi en distriktsveterinär som har intresse av att arbeta framför allt med häst på vår nybyggda hästklinik. Som veterinär ingår du i beredskapsarbetet och planerat arbete i fält förekommer också.
Vi har en modern och blandad praktik. Under dagverksamheten gör vi allt ifrån hältutredningar, internmedicinska utredningar, tandbehandlingar, kastrationer, besiktningar mm på häst. På smådjur förekommer bland annat utredningar, operationer och tandbehandlingar. Inom lantbrukets djur jobbar vi till stor del med akutsjukvård samt kastrationer, avhorningar, provtagningar m.m. Fördelningen är ca 50% häst, 40% smådjur och 10% produktionsdjur.
Vår hästklinik invigdes i oktober 2024. Där finns luftiga och ändamålsenliga lokaler med löpargång och volt under tak samt hårdgjord volt. Vi har tillgång till bland annat endoskop/gastroskop, röntgen, ultraljud, stötvåg och objektiva rörelseanalyssystem (Lameness locator och Sleip). Utöver klinikröntgen har vi också en direktdigital röntgen som används i fältverksamheten samt ett ultraljud för fält. Det finns blodanalysmaskiner i ett mindre lab.
Under beredskapen förekommer akutsjukvård på alla djurslag, tex sårskador, kolik och förlossningar. Ingen dag är den andra lik då vi arbetar med varierande djurslag och åkommor. Det är övervägande andel hästfall på beredskapen.
På vår mottagning arbetar vi kontinuerligt med arbetsmiljön. Det innebär bland annat att vi är 3 personer som delar på en helgberedskap. På vardagar startar du ditt beredskapspass först klockan 12:00 och dagen efter har du 3 timmar administration inbokat då du kan göra klart dina journaler. När du är färdig med det så är du klar för dagen. Vi försöker även ta hjälp av våra sköterskor när det gäller påfyllning och städning av bilar.
När du kommer till oss som nyanställd, så är vi måna om att du får en mjukstart vad gäller beredskap och du kommer att ha möjlighet att åka med på den typ av resor du eventuellt känner dig osäker på.
Det finns stora möjligheter för individuell kompetensutveckling inom det område som du är intresserad av.Kvalifikationer
Du som söker är veterinär och innehar svensk veterinärlegitimation. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med häst och i en blandad praktik med varierande arbetsuppgifter. Du behöver ha erfarenhet av tidigare arbete som veterinär, det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med hästortopedi.
Som person är du serviceinriktad och självgående men du tycker också om att arbeta i team och har god samarbetsförmåga. Vidare har du även god datorvana och B-körkort. Vi fäster stor vikt vid dina personliga förmågor.
Distriktsveterinärerna har en grundligt genomarbetad hygienpolicy för vårdhygien som vi tycker att det är viktigt att vi följer.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
