Hästintresserade timvikarier till 27-årig tjej sökes!
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borås
2026-04-17
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stil Assistans AB i Borås
, Ulricehamn
, Alingsås
, Tranemo
, Herrljunga
eller i hela Sverige
Är du lugn, trygg, fysiskt stark och har tålamod och ett visst mått skratt och livsglädje? Då är du en person som jag söker! Det är viktigt att du inte är allergisk, att du tycker om hästar och inte har problem med att det bor två katter med mig.
Jag är en 27-årig tjej med ett stort intresse för djur, musik, läsa, laga mat och träna. Jag är kreativ med det mesta. Jag rider flera gånger i veckan och därför är det ett stort plus om du har hästvana. Du behöver kunna hänga med mig i en aktiv vardag, där din arbetsplats är där jag är för stunden, t ex på jobbet, i skolan, i stallet eller hos släkt och vänner. Om du har körkort är även det ett stort plus!
Det spelar ingen roll om du är kille eller tjej. Ålder spelar heller inte så stor roll. Det är inte vänner eller extra-föräldrar jag söker, dock. Du kommer att vara min assistent och det betyder att du kommer att hålla dig i mycket bakgrunden. Jag värdesätter flexibilitet och lösningsfokus.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123352".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), https://www.stil.se/
Borås (visa karta
)
516 32 BORÅS
För detta jobb krävs körkort.
Stil assistans Jobbnummer
9862458