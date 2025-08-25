Hästintresserad personlig assistent sökes till en aktiv och glad tjej!
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Är du en omtänksam och engagerad person som vill göra en verklig skillnad i livet för en ung tjej? Vi söker en flexibel personlig assistent till en glad och aktiv flicka med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi. Tjänsten innebär ett fast arbetspass på tisdagar samt kan kunna hoppa in vid behov. Flickan älskar hästar och därför är det viktigt att du inte är rädd för hästar. Uppdraget innebär att följa med till stallet när hon rider. Du behöver kunna gå och springa bredvid hästen som en trygghet ifall hon får ett epileptiskt anfall. Dina arbetsuppgifter kan också inkludera att följa med till skolan, delta i vardagsaktiviteter hemma. Du behöver vara lyhörd, ansvarstagande och flexibel. Exempel på förekommande arbetsuppgifter: Personlig hygien och omvårdnad
Vara närvarande och anpassa omgivningen för kund så att hon inte slår sig om hon får ett epileptiskt anfall
Göra aktiviteter om kunden önskar, som att åka till stallet och rida men också stallvård som att mocka i hagarna, åka en tur med pendeltåget eller baka.
Spela sällskapsspel Meriterande:
Tidigare erfarenhet inom personlig assistans eller arbete med barn/ungdomar med funktionsvariationer.
Erfarenhet eller intresse av epilepsi och språkstörningar, men detta är inget krav - vi erbjuder introduktion och stöd.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Om Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Deltid
Arbetstid: Tisdagar från 14.30 till ca 18.00 samt varierande dagar vid behov
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2025-09-31
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Verksamhetschef Merxas.Mahmod@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Merxas Mahmod merxas.mahmod@frosunda.se Jobbnummer
9475216