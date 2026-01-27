Hässelby VC söker distriktssköterska/sjuksköterska till hemsjukvården
2026-01-27
Vill du arbeta med oss i en stor och välfungerande hemsjukvård? Vårt härliga hemsjukvårdsteam består av distriktssköterskor/sjuksköterskor, undersköterskor samt läkare som tillsammans ansvarar för våra patienter inskrivna i hemsjukvården.
Då en av oss nu provar nya utmaningar så behöver vi en ny kollega till hemsjukvården.
Vår trevliga vårdcentral ligger centralt på Hässelby Torg, nära tunnelbanan. Vårdcentralen har drygt 17.000 listade patienter varav ca 300 inskrivna i hemsjukvård. Hos oss arbetar du i en mångkulturell miljö där vi värdesätter och strävar efter goda möten, bra struktur och ett trevligt arbetsklimat. Vårdcentralen präglas av god stämning, välfungerande rutiner samt kompetenta och engagerade medarbetare.
Läs gärna mer om oss på Hässelby vårdcentral
Arbetsuppgifter:
Sedvanliga arbetsuppgifter i hemsjukvård med hembesök och administrativt arbete. Du kommer ha patientansvar i ett eget område i ett välfungerande team i nära samarbete med övriga medarbetare. Vi dokumenterar i TakeCare och vårdplanerar i Lifecare.
Kvalifikationer:
Legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska. Erfarenhet från hemsjukvård är meriterande. B-körkort.
Personliga egenskaper:
Du bör kunna arbeta självständigt med eget ansvar och också ha lätt för att samarbeta med övriga i teamet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Måndag - fredag, heltid, deltid kan diskuteras. Vi tillämpar flextid. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
