Hässelby vårdcentral söker Distriktssköterska/Sjuksköterska
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2026-06-16
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Vill du vara med och göra skillnad för personer med kognitiv svikt?
Söker du ett arbete där du får använda både din kliniska kompetens och din förmåga att skapa trygghet för patienter och närstående? Vill du arbeta i ett erfaret team där samarbete, utveckling och arbetsglädje är en självklar del av vardagen? Då kan det här vara tjänsten för dig!
På Hässelby vårdcentral söker vi nu en distriktssköterska eller sjuksköterska till vår mottagning för patienter med kognitiv svikt. Här får du en viktig roll i ett område som växer och utvecklas, där du varje dag bidrar till att skapa bättre förutsättningar för patienter och deras anhöriga.
Hässelby vårdcentral är en av Sveriges största vårdcentraler med cirka 17 000 listade patienter. Här arbetar ett engagerat team bestående av sjuksköterskor, distriktssköterskor, läkare, undersköterskor, psykolog, kurator, medicinska sekreterare och fotvårdsspecialist.
Vi erbjuder dig:
Ett varmt och välkomnande arbetsklimat där vi hjälper varandra
Erfarna och kompetenta kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
En mångkulturell arbetsplats där respekt, omtanke och kvalitet genomsyrar vårt arbete
Din roll:
Som sjuksköterska på mottagningen för patienter med kognitiv svikt blir du en nyckelperson i utredning, uppföljning och stöd till patienter och närstående.
Du får ett självständigt och varierat arbete där du samtidigt ingår i ett välfungerande multiprofessionellt team. Här finns goda möjligheter att fördjupa din kompetens inom området och vara med och utveckla framtidens vård för patientgruppen.
Vi arbetar i journalsystemet TakeCare.
Vi söker:
Dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska. Du har erfarenhet av arbete med patienter med kognitiv svikt och från primärvård eller annat relevant arbete (meriterande). Du trivs med både självständigt arbete och nära samarbete. Du har ett professionellt, tryggt och empatiskt bemötande. Du är nyfiken, lösningsorienterad och ser möjligheter i förändring. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö och uppskattar att ha roligt på jobbet.
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning, heltid, dagtid, måndag–fredag. Flextid, generöst friskvårdsbidrag. Möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling, fri sjukvård. Tillträde 1 september 2026 eller enligt överenskommelse. Vi kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Här får du inte bara ett jobb – utan en arbetsplats där du kan utvecklas, trivas och göra skillnad varje dag.
Välkommen till oss!
Skicka in din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Hässelby Torg 20 (visa karta
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165 52 HÄSSELBY Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Hässelby vårdcentral Kontakt
Mirjana Arsenovic Stanic mirjana.arsenovic-stanic@regionstockholm.se 08-12336464 Jobbnummer
9965086