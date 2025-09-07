Hasselbaren söker nu ett engagerat och arbetsvilligt kökbiträde

Kitchen Pro OX AB / Restaurangbiträdesjobb / Oxelösund
2025-09-07


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Oxelösund, Nyköping, Trosa, Gnesta, Söderköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kitchen Pro OX AB i Oxelösund

Publiceringsdatum
2025-09-07

Arbetsuppgifter
Förberedning av råvaror och enklare matlagning
Disk och städning i köket
Följa hygien- och säkerhetsrutiner

Vi söker dig som:

Är noggrann, flexibel och stresstålig
Trivs med att arbeta i team
Har ett genuint intresse för mat och service
Erfarenhet från restaurangkök är meriterande, men inget krav

Vi erbjuder:

En trevlig och familjär arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Varierande arbetsuppgifter och ett härligt team

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: Hasselbaren@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kitchen Pro OX AB (org.nr 559534-8417)
Folkegatan 23 (visa karta)
613 30  OXELÖSUND

Arbetsplats
Hasselbaren

Jobbnummer
9495968

Prenumerera på jobb från Kitchen Pro OX AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kitchen Pro OX AB: