Hasselbaren söker nu ett engagerat och arbetsvilligt kökbiträde
Kitchen Pro OX AB / Restaurangbiträdesjobb / Oxelösund Visa alla restaurangbiträdesjobb i Oxelösund
2025-09-07
Arbetsuppgifter
Förberedning av råvaror och enklare matlagning
Disk och städning i köket
Följa hygien- och säkerhetsrutiner
Vi söker dig som:
Är noggrann, flexibel och stresstålig
Trivs med att arbeta i team
Har ett genuint intresse för mat och service
Erfarenhet från restaurangkök är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder:
En trevlig och familjär arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Varierande arbetsuppgifter och ett härligt team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: Hasselbaren@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kitchen Pro OX AB
(org.nr 559534-8417)
Folkegatan 23 (visa karta
)
613 30 OXELÖSUND Arbetsplats
Hasselbaren Jobbnummer
9495968