Hårtekniker sökes till 85kliniken i Göteborg
2025-12-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Stockholm
Vi på 85kliniken söker nu flera skickliga och engagerade hårtekniker till vår verksamhet i Göteborg och Stockholm. Vi erbjuder fast lön och en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och arbeta tillsammans med ett professionellt och erfaret team.Publiceringsdatum2025-12-27Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet som hårtekniker (krav)
God kunskap om moderna tekniker, särskilt FUE- och DHI-metoder
Erfarenhet av ögonbryns- och skäggtransplantationer
Serviceinriktad, noggrann och kundfokuserad
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande: Kunskaper i persiska
Vi erbjuder
Fast lön
En inspirerande och trivsam arbetsmiljö
Möjlighet till vidareutbildning och professionell utveckling inom yrket Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: info@85kliniken.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 85 kliniken HB
Ekonomivägen 4 (visa karta
)
436 33 ASKIM Jobbnummer
9664000