Hårtekniker sökes till 85kliniken i Göteborg

85 Kliniken HB / Undersköterskejobb / Göteborg
2025-12-27


Visa alla undersköterskejobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos 85 Kliniken HB i Göteborg, Stockholm eller i hela Sverige

Vi på 85kliniken söker nu flera skickliga och engagerade hårtekniker till vår verksamhet i Göteborg och Stockholm. Vi erbjuder fast lön och en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och arbeta tillsammans med ett professionellt och erfaret team.

Publiceringsdatum
2025-12-27

Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet som hårtekniker (krav)

God kunskap om moderna tekniker, särskilt FUE- och DHI-metoder

Erfarenhet av ögonbryns- och skäggtransplantationer

Serviceinriktad, noggrann och kundfokuserad

Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Meriterande: Kunskaper i persiska

Vi erbjuder
Fast lön

En inspirerande och trivsam arbetsmiljö

Möjlighet till vidareutbildning och professionell utveckling inom yrket

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: info@85kliniken.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
85 kliniken HB
Ekonomivägen 4 (visa karta)
436 33  ASKIM

Jobbnummer
9664000

Prenumerera på jobb från 85 Kliniken HB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos 85 Kliniken HB: