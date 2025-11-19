Hårtekniker sökes till 85kliniken i Göteborg
85 Kliniken HB / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-11-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 85 Kliniken HB i Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi på 85kliniken söker en skicklig och engagerad hårtekniker till vår verksamhet i Göteborg. Vi erbjuder en fast lön och en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och arbeta med ett professionellt team.Publiceringsdatum2025-11-19Kvalifikationer
Minst ett års erfarenhet som hårtekniker (krav)
Kunskap om de senaste teknikerna. FUE och DHI metoder
Serviceinriktad och kundfokuserad
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Meriterande: Kunna prata persiska
Vi erbjuder:
Fast lön
En inspirerande och trevlig arbetsmiljö
Möjligheter till vidareutbildning och utveckling inom yrket Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
E-post: info@85kliniken.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 85 kliniken HB
Ekonomivägen 4 (visa karta
)
436 33 ASKIM Jobbnummer
9613385