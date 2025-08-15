Hårtekniker sökes till 85kliniken i Göteborg

85 Kliniken HB / Undersköterskejobb / Göteborg
2025-08-15


Vi på 85kliniken söker en skicklig och engagerad hårtekniker till vår verksamhet i Göteborg. Vi erbjuder en fast lön och en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och arbeta med ett professionellt team.

Publiceringsdatum
2025-08-15

Kvalifikationer
Minst ett års erfarenhet som hårtekniker (krav)
Kunskap om de senaste teknikerna. FUE och DHI metoder
Serviceinriktad och kundfokuserad
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Meriterande: Kunna prata persiska

Vi erbjuder:
Fast lön
En inspirerande och trevlig arbetsmiljö
Möjligheter till vidareutbildning och utveckling inom yrket

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@85kliniken.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
85 kliniken HB
Ekonomivägen 4 (visa karta)
436 33  ASKIM

Jobbnummer
9461172

