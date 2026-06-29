Härnösands kommun söker undersköterska till Hälso-och sjukvården
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2026-06-29
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Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Härnösand är en del av Höga Kusten med världsarvsnaturen ständigt närvarande. Här har vi havet mitt i staden. Stoltheten för vår plats är stor och gemenskapen stark. Skaparkraften ger innovativa företag och ett förenings- och kulturliv som lever på bredden och levererar på höjden. I Härnösand finns tid för upplevelser tillsammans.
Vi söker nu en engagerad undersköterska till Hälso- och sjukvården! Är du utbildad undersköterska och vill göra skillnad i människors vardag? Om du dessutom tidigare har arbetat inom kommunal hälso- och sjukvård, då ser vi extra mycket fram emot din ansökan.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i Hälso-och sjukvården genomför du dagligt omvårdnadsarbete som syftar till att hjälpa våra medborgare att skapa en aktiv och meningsfull vardag utifrån den enskildes individuella behov och önskemål. Arbetet innebär att du utför delegerade hälso - och sjukvårdsaktiviteter. Det kan handla om såromläggning, provtagning, träning, enklare hjälpmedelsinsatser delegerad av legitimerad personal, arbetet innefattar även dokumentation. Du kommer att samarbeta i team med 2 andra undersköterskor, arbetet innebär viss självständig planering utifrån uppdragen fördelade av legitimerad personal samt vid behov handleda annan omvårdnadspersonal.Kvalifikationer Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska samt har erfarenhet av arbete som undersköterska.
Du behöver ha B-körkort för bil med manuell växellåda.
Du behöver ha grundläggande datakunskap och dokumentationsvana, du talar och skriver svenska obehindrat.
Vi anser det vara meriterande om du tidigare arbetat som undersköterska inom kommunal Hälso -och sjukvård.
Vem är du?
Vi söker dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du kan snabbt ställa om ditt arbetssätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar. Du är självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och planerar samt driver ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt. Du är också initiativtagande, tar gärna egna initiativ, omsätter idéer i handling och arbetar målmedvetet för att nå goda resultat.Arbetstid och varaktighet
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Heltid.
Lön: Härnösands kommun tillämpar individuell lönesättning.
Startdatum: enligt överenskommelse.
För att bli aktuell för anställning ska du vid intervjutillfället kunna:
Visa giltig ID-handling
Vid behov uppvisa kopia av betyg eller examensbevis
Styrka att du har rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa giltigt arbetstillstånd
Vid behov uppvisa giltigt körkort
Vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimation
Registerkontroll
För vissa tjänster behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan bli aktuell. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som omfattas på Polismyndighetens webbplats.
Säkerhetsprövning
Vid vissa tjänster genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Om du blir aktuell för en sådan tjänst ska du:
Genomgå och godkännas vid säkerhetsprövning
För vissa befattningar kan svenskt medborgarskap vara ett krav.Så ansöker du
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig att skicka in din ansökan via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.
Har du skyddad identitet, vänligen kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands Kommun
(org.nr 212000-2403)
871 31 871 33 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands kommun Kontakt
Enhetschef ssk SÄBO
Matilda Fahlén matilda.fahlen@harnosand.se +46611348886 Jobbnummer
9983578