Härnösands gymnasium söker speciallärare/specialpedagog i matematik
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Härnösand är en del av Höga Kusten med världsarvsnaturen ständigt närvarande. Här har vi havet mitt i staden.Stoltheten för vår plats är stor och gemenskapen stark. Skaparkraften ger innovativa företag och ett förenings- och kulturliv som lever på bredden och levererar på höjden.I Härnösand finns tid för upplevelser tillsammans.Härnösands gymnasium är ett sammanhållet gymnasium som samlar sin verksamhet i ett campusområde. Bredvid det breda utbudet av nationella program står skolans introduktionsprogram, Anpassad gymnasieskola och idrottsutbildningar tillsammans med kommunens Kulturskola. Denna helhet utgör verksamhetsområdet Härnösands gymnasium. Skolan består av cirka 900 elever och 125 medarbetare och vi ger goda förutsättningar för både lärande och trygghet. I vår utvecklande lärmiljö är skolans värdegrundsarbete en hörnsten i verksamheten. På vår skola finns en lokal elevhälsa bestående av olika kompetenser som tillsammans med lärare och pedagogisk personal verkar för en skolmiljö där elever på bästa sätt kan utvecklas. Visionen för Härnösands gymnasium är att vara en genuin och tillgänglig skola med spets. Tillsammans strävar skolans alla arbetslag, elevhälsoteam och skolledning för att erbjuda en hållbar utbildning av hög kvalitet och med god skolkultur, tillgängliga lärmiljöer såväl pedagogiskt, fysiskt såsom socialt, samt att erbjuda och utveckla spetskompetens inom skolans program.Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
Som speciallärare / specialpedagog hos oss på Härnösands gymnasium kommer du till en verksamhet som är i en positiv och spännande utvecklingsfas där personal, elevhälsa och skolledning arbetar tillsammans för att elever ges den ledning, stimulans, extra anpassningar och särskilda stöd som behövs under utbildningstiden. Tjänsten ingår i en spec-organisation tillsammans med annan personal med specialpedagogiska uppdrag inom yrkesprogram och högskoleförberedande program. Du som speciallärare arbetar tätt tillsammans med arbetsalag, elevhälsa och skolledning för att stödja elever till måluppfyllelse. Du ingår i programmens lokala elevhälsteam och skolans gemensamma elevhälsoarbete. Fokus i uppdraget är mot matematikstöd i olika former. Som speciallärare kartlägger du elevers behov, ger förslag till anpassningar, upprättar dokumentation och följer upp beslutade stödinsatser systematiskt. I uppdraget ingår arbete med elever enskilt och i grupp samt intern- och extern samverkan utifrån behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med påbyggnad mot speciallärare i matematik mot årskurs 7-9 och gymnasiet i första hand. Du har goda kunskaper om skolans styrdokument, didaktisk och pedagogisk förmåga. Du håller dig uppdaterad gällande aktuell forskning och har god kännedom om styrdokumenten för skola. Du som söker är trygg, kreativ och engagerad. För att trivas hos oss behöver du vara mycket flexibel och initiativrik men även strukturerad, lugn och stabil. Du är van vid att arbeta självständigt och att samverka med andra, samt känner trygghet i speciallärarens mångfacetterade uppdrag. Meriterande är tidigare kunskap och erfarenhet av utveckla en tillgänglig lärmiljö utifrån elevers skiftande behov, exempelvis NPF, tidigare skolerfarenheter och erfarenhet av matematikundervisning.
Omfattning
Heltid
TillsvidareanställningTillträde
13 augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
För att bli aktuell för anställning ska du vid intervjutillfället kunna:*Visa giltig ID-handling*Vid behov uppvisa kopia av betyg eller examensbevis*Styrka att du har rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa giltigt arbetstillstånd*Vid behov uppvisa giltigt körkort*Vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimationRegisterkontrollFör vissa tjänster behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan bli aktuell. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som omfattas på Polismyndighetens webbplats.SäkerhetsprövningVid vissa tjänster genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Om du blir aktuell för en sådan tjänst ska du:*Genomgå och godkännas vid säkerhetsprövningFör vissa befattningar kan svenskt medborgarskap vara ett krav.AnsökanFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig att skicka in din ansökan via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.Har du skyddad identitet, vänligen kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands kommun
(org.nr 212000-2403)
871 34 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
TF Rektor
Ann-Chistine Andersson ann-christine.andersson@harnosand.se 070-3316343 Jobbnummer
