Härliga vikarier sökes till pojke i Väderstad
2026-06-02
Vi söker en engagerad och ansvarsfull personlig assistent till en pojke på 10 år, bosatt med sin familj i Väderstad. Pojken bor tillsammans med sin mamma, pappa och lillebror och behöver assistans med olika aktiviteter och dagliga rutiner.
Vi söker assistenter som kan tillhandahålla all förekommande hjälp. Det kan innefatta personlig vård, förflyttning, samt följeslagning till olika aktiviteter. Assistenten bör vara medveten om och kunna utföra uppgifter såsom användning av hostmaskin, slemsug och inhalationer.
Dina personliga egenskaper
Lyhördhet och empati är avgörande för att kunna möta uppdragsgivarens behov.
Tålamod och förståelse för att arbeta med en ung individ.
Erfarenhet och utbildning:
Erfarenhet inom personlig assistans är önskvärt.
Utbildning inom området är meriterande men inget krav.
Körkort och tillgång till bil är KRAV.
Goda kunskaper i det svenska språket, både verbalt och skriftligt.
Assistenten bör vara bekväm med bad och vara fysiskt stark nog för att utföra manuella lyft.
Arbetstid och flexibilitet:
Vikarier för både dag- och kvällstider efterfrågas samt vaken natt.
Om du är en engagerad och ansvarsfull person som uppfyller ovanstående krav och vill vara en del av en viktig supportroll för en ung individ, är du välkommen att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
595 30 MJÖLBY
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9943502