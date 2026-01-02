Härlig och glad flicka söker avlösare i Enskedeområdet
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om uppdraget:
Supersocial, glad och kramig (på hennes initativ) flicka i 7 årsåldern som bor tillsammans med sin familj i Enskedeområdet. Hon har en svår IF, väldigt pratsam, men pratar lite otydligt - vill göra sig förstådd. Hon leker gärna i närliggande lekpark, tar en tur på sparkcykeln eller rastar sin barndockvagn. En aktiv tjej, så vi ser att du gärna hänger med i samma tempo! Blir det för mycket intryck på samma gång kan hon bli ledsen, då får man helt enkelt byta miljö.
Det kan ta tid för henne att knyta an till nya personer och sedan blir hon väldigt fast. Vi vill därför att du ser detta som ett långsiktigt uppdrag.
Hon älskar djur! Dessvärre så är hon allergisk, eftersom hon gärna kramas så ser vi att du som avlösare inte har katt hemma.Publiceringsdatum2026-01-02Kvalifikationer
Energifull kvinna
Erfarenhet av småbarn eller personer med IF
Goda kunskaper i Svenska
Om tjänsten:
8 tim/månad, utförs varannan söndag fm eller em (4 tim tillfälle). Tillträde snarast.
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
