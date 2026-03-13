Härlig medspelande sjuksköterska till Beroendemottagning Hisingen.
2026-03-13
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2026-03-13Beskrivning
Vill du vara med och bidra till utvecklingen av Göteborgs bästa beroendevård? Beroendemottagningen Hisingen är en öppenvårdsmottagning för personer med beroende och psykiatrisk samsjuklighet, där ingen dag är den andra lik.
Patienterna likt oss är i en ständig förändringsprocess, vilket betyder högt i tak, flexibilitet, och ett viktigt teamarbete.
Hos oss är patienterna vårt största fokus där vi vill att de i allra högsta grad ska får vara delaktiga i sin vård och behandling.
Vi ligger belägna centralt på Hisingen, precis bakom backaplan och arbetar måndag till fredag kontorstid med undantag för måndagar då vi har kvällsöppet fram till 17:30.
Vi vill också tro att vi är ett gott gäng, med god sammanhållning. Vi har lätt till skratt, men kan också sura ibland, men det löser vi snabbt. Hos oss jobbar vi i miniteam, det betyder att du inte är ensam fast vårdkontakt utan ni i miniteamet ansvarar för ca 160 patienter och hjälps åt med dessa.Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos är du främst ansvarig för den psykiatriska omvårdnaden och den medicinska behandlingen för patienterna i ditt team. Det innebär att du dels deltar på vår dropin för provtagning, medicindelning, injektionsbehandlingar samt EKG. Du kommer också ha strukturerade medicinuppföljningar och träffa patienter som nyligen blivit utskrivna från heldygnsvården. Utöver det som träffar du patienten där hen är, det vill säga samverkar med övriga aktörer och jobbar sedan efter den vårdplan som du och dina patienter upprättat. Det kan innebära suicidorevention, hälsosamtal, återfallsprevention & M.I.
Du deltar också både på tvärprofessionella behandlingskonferenser precis som miniteamskonferenser där du bidrar med din kunskap.
Vi erbjuder dig intro efter dina behov, samt utbildning i M.I, återfallsprevention och suicidprevention. Övriga utbildningar utefter verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker nu dig som likt oss främst brinner för vår patientgrupp. Meriterande är om du är utbildnad psykiatrisjuksköterska alt tidigare erfarenhet av att arbeta inom psykiatri beroende men inget krav.
Vi tror att du är trygg i din roll som sjuksköterska som bidrar med ett lugnt och tryggt förhållningssätt. Vi tror också att du har lite skinn på näsan samt flexibilitet utefter att akuta saker kan ske och du därför behöver omprioritera din planering.
Vi kommer lägga stor vikt på personlig lämplighet.
Intervjuer kommer ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det Kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
