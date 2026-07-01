Härlig kille på 14 år i centrala Hörby söker assistent
Karin Ståhlnacke Juridik AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hörby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hörby
2026-07-01
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karin Ståhlnacke Juridik AB i Hörby
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans – som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig – både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten.
Om arbetet innebär insatser åt personer över 18 år krävs att du uppvisar ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Om arbetet innebär insatser åt barn krävs att du lämnar in ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret, som sparas hos oss i 2 år, i enlighet med gällande lagstiftningar.
Hos mig händer det saker hela tiden!
Jag spelar handboll, sjunger i kör, badar och har massa andra järn i elden! Med mig har du sällan en tråkig stund... men ibland har jag läxor som behöver göras och då lugnar tempot ner sig litegrann.
Jag bor med min familj och vår hund i centrala Hörby där jag också går i skolan.
Ditt arbete går ut på att hjälpa mig med att få vardagen att fungera, du hjälper mig med att köra vår bil till och från aktiviteter så körkort behöver du ha!
Jag har lyft hemma så det är bra om du vet hur det fungerar, annars lär vi dig det.
En gång i veckan badar jag i Eslöv så du behöver kunna simma då du är med mig i bassängen.
Jag spelar handboll, så är du intresserad av det är det ett plus!
De tiderna jag söker är:
Torsdagar 14.35-21.00
Fredagar 14.30-20.00
På lov eller studiedagar jobbar man 09.00-17.00 vilket sker varje jul, sommaren, sportlov, påsklov, höstlov.
Ibland behöver jag även hjälp på helger och då är det ungefär 9-17 som jag vill ha någon hos mig.
Jag har redan en grym assistent så du som söker behöver kunna jobba 2-3 dagar per vecka.
Hör av dig vid intresse! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karin Ståhlnacke Juridik AB
(org.nr 559281-3777)
232 52 ÅKARP Arbetsplats
KSJ AB Kontakt
Kontakt
Magnus Ivarsson magnus@ksjab.se 0734097977 Jobbnummer
9986293